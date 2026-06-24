Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Gobierno instala mesa de seguimiento para proteger derechos laborales de más de 700 trabajadores de MinIgualdad

El Ministerio del Trabajo puso en marcha una mesa permanente de articulación este miércoles en Bogotá para acompañar el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el fin de garantizar los derechos laborales de más de 700 funcionarios afectados por el cierre de la entidad.

  • La medida se adopta tras la liquidación ordenada por la Corte Constitucional. FOTO: Colprensa
    La medida se adopta tras la liquidación ordenada por la Corte Constitucional. FOTO: Colprensa
  • La instancia busca proteger los derechos laborales de más de 700 trabajadores. FOTO: Colprensa
    La instancia busca proteger los derechos laborales de más de 700 trabajadores. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
bookmark

El Ministerio del Trabajo instaló este miércoles en Bogotá una mesa permanente de articulación junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública y las organizaciones sindicales Sunet y Sintraigualdad para acompañar el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de más de 700 trabajadores y atender las inquietudes surgidas por la reorganización administrativa derivada del cierre de la entidad.

Durante la reunión, las partes acordaron crear una instancia permanente de seguimiento que permita evaluar las decisiones adoptadas durante la transición institucional, atender las preocupaciones de los trabajadores y revisar los mecanismos orientados a proteger la estabilidad laboral de los servidores públicos vinculados a la entidad.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó: “He asumido el compromiso de llevar estas preocupaciones directamente al Presidente de la República. Nuestro propósito es que la ruta para MinIgualdad se construya con las organizaciones sindicales, con garantías para las y los trabajadores y con una visión de futuro que fortalezca la institucionalidad y los derechos laborales”.

La instancia busca proteger los derechos laborales de más de 700 trabajadores. FOTO: Colprensa
La instancia busca proteger los derechos laborales de más de 700 trabajadores. FOTO: Colprensa

Lea más: Llegó el fin del Ministerio de la Igualdad: así fue su corta historia

Circulares y proceso de reorganización administrativa

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la implementación de las circulares 045 y 047, que establecen actividades previas al cierre de la entidad, entre ellas los procesos de inventario, la organización documental, la transferencia de custodia de bienes y el manejo de archivos e información institucional necesarios para el desarrollo de la liquidación.

Las entidades participantes señalaron que estas acciones hacen parte de la preparación administrativa requerida para la liquidación y aclararon que no constituyen, por sí mismas, decisiones de despido o desvinculación de personal.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la mesa permanente servirá para garantizar espacios de diálogo, concertación y seguimiento a las medidas adoptadas durante el proceso, así como para canalizar inquietudes de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Además, la instancia contará con la participación del agente liquidador que será designado por el Gobierno Nacional, quien tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para culminar el cierre de la entidad dentro de los plazos establecidos.

No se pierda: Thomas Greg denuncia a excandidato del Pacto Histórico por difundir desinformación sobre el escrutinio presidencial

Liquidación de MinIgualdad y plazo para el cierre

La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad se produce en cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la ley que dio origen a la cartera debido a irregularidades en su trámite legislativo.

Tras no concretarse dentro del plazo fijado un nuevo trámite que corrigiera esos errores, el Gobierno expidió el Decreto 0626 de 2026, que ordena la liquidación de la entidad y establece un periodo máximo de un año para concluir el proceso.

Durante ese tiempo, las funciones actualmente asignadas al ministerio serán redistribuidas entre otras entidades del Estado. La mesa de articulación también tendrá como propósito hacer seguimiento a las garantías laborales previstas en la normativa aplicable a procesos de liquidación y promover mecanismos que permitan dar continuidad a programas, proyectos y capacidades institucionales en las entidades que asumirán dichas funciones.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Derechos laborales
Ministerio de la igualdad
trabajadores
Ministerio del Trabajo
gobierno
Comunicado
Protección
Colombia
Antonio Sanguino
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos