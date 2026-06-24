Gobierno instala mesa de seguimiento para proteger derechos laborales de más de 700 trabajadores de MinIgualdad

El Ministerio del Trabajo instaló este miércoles en Bogotá una mesa permanente de articulación junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública y las organizaciones sindicales Sunet y Sintraigualdad para acompañar el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de más de 700 trabajadores y atender las inquietudes surgidas por la reorganización administrativa derivada del cierre de la entidad.
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