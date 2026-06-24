Gobierno instala mesa de seguimiento para proteger derechos laborales de más de 700 trabajadores de MinIgualdad

El Ministerio del Trabajo instaló este miércoles en Bogotá una mesa permanente de articulación junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública y las organizaciones sindicales Sunet y Sintraigualdad para acompañar el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de más de 700 trabajadores y atender las inquietudes surgidas por la reorganización administrativa derivada del cierre de la entidad.

Durante la reunión, las partes acordaron crear una instancia permanente de seguimiento que permita evaluar las decisiones adoptadas durante la transición institucional, atender las preocupaciones de los trabajadores y revisar los mecanismos orientados a proteger la estabilidad laboral de los servidores públicos vinculados a la entidad. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó: “He asumido el compromiso de llevar estas preocupaciones directamente al Presidente de la República. Nuestro propósito es que la ruta para MinIgualdad se construya con las organizaciones sindicales, con garantías para las y los trabajadores y con una visión de futuro que fortalezca la institucionalidad y los derechos laborales”.

La instancia busca proteger los derechos laborales de más de 700 trabajadores. FOTO: Colprensa

Circulares y proceso de reorganización administrativa

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la implementación de las circulares 045 y 047, que establecen actividades previas al cierre de la entidad, entre ellas los procesos de inventario, la organización documental, la transferencia de custodia de bienes y el manejo de archivos e información institucional necesarios para el desarrollo de la liquidación. Las entidades participantes señalaron que estas acciones hacen parte de la preparación administrativa requerida para la liquidación y aclararon que no constituyen, por sí mismas, decisiones de despido o desvinculación de personal. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la mesa permanente servirá para garantizar espacios de diálogo, concertación y seguimiento a las medidas adoptadas durante el proceso, así como para canalizar inquietudes de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Además, la instancia contará con la participación del agente liquidador que será designado por el Gobierno Nacional, quien tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para culminar el cierre de la entidad dentro de los plazos establecidos.

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Liquidación de MinIgualdad y plazo para el cierre