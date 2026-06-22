Gobierno firmó decreto que da inicio a la liquidación del Ministerio de Igualdad, una de las principales apuestas de Petro

El Gobierno Nacional inició formalmente el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las principales apuestas institucionales del presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial y los primeros años de su administración. La decisión, contenida en un decreto revelado por el medio Red+, marca el comienzo del cierre de una cartera que nació en 2023 con la misión de reducir brechas sociales y atender a poblaciones históricamente marginadas.
La medida ha provocado protestas entre los trabajadores de la entidad. Desde la mañana de este lunes, funcionarios del Ministerio realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde exigieron respuestas sobre su futuro laboral y denunciaron que se les impidió ingresar a sus puestos de trabajo.
“Nos sacaron como unos perros, sin un decreto”, manifestó una de las trabajadoras durante la protesta. Los funcionarios aseguran que más de 600 personas podrían quedar sin empleo una vez se concrete la liquidación y reclaman garantías frente a la terminación de sus contratos y cargos.