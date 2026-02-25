Quién es Gerley Sánchez, el presunto cerebro del lavado del ELN que será extraditado a Colombia

Por estos días, el presidente Gustavo Petro sigue de cerca la extradición desde España de Gerley Sánchez Villamizar, alias Mono Gerley, un nombre poco familiar para la opinión pública, pero descrito por el propio mandatario como un poderoso lavador de activos al servicio del ELN y pieza de la llamada “Junta del Narcotráfico” cuya existencia y composición siguen rodeadas de sombras.
Sánchez fue capturado en diciembre de 2025 en Madrid, donde se había instalado meses antes, cambiando constantemente de residencia y moviéndose con bajo perfil. La investigación lo señala de integrar desde 2004 el Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura comandada por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, considerado uno de los jefes militares más influyentes de esa guerrilla. Dentro de ese frente, habría escalado hasta convertirse en tercer cabecilla y operador clave en finanzas ilícitas.