Gobernador de Santander pedirá a De la Espriella una intervención contra la minería ilegal en Santurbán: esta es la estrategia

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, informó que presentará al presidente electo, Abelardo De La Espriella, una serie de propuestas relacionadas con seguridad, infraestructura, conectividad y protección ambiental durante el proceso de empalme territorial que se desarrolla entre el gobierno entrante y las regiones.
El encuentro se realizará en Santander con la participación de los 87 alcaldes del departamento y ministros designados, con el propósito de definir las prioridades que serán impulsadas durante el próximo gobierno nacional.