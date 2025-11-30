x

Giovanny Ayala envía mensaje de fe y súplica por la liberación de su hijo: “Que Dios toque su corazón”

El clamor de Giovanny Ayala se volvió un llamado nacional, con la voz quebrada y aferrado a la fe, el cantante envió su mensaje más desgarrador desde que su hijo Miguel fue secuestrado, implorando a los captores que respeten su vida.

  • Giovanny Ayala ha pedido oraciones y respeto por la vida de su hijo Miguel, secuestrado en la Vía Panamericana. FOTO: @miguelayala_oficial
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

El cantante de música popular Giovanny Ayala volvió a pronunciarse sobre el secuestro de su hijo Miguel Ayala, raptado el pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, Cauca.

A través de sus redes sociales, el artista publicó un mensaje cargado de fe, dolor y esperanza, en el que pide a los captores que respeten la vida del joven y la de su manager, Nicolás Pantoja, quienes continúan en cautiverio.

En contexto: Autoridades investigan presunto secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su mánager en la Vía Panamericana: esto se sabe

En su declaración, Ayala aseguró que estos días han sido de profunda angustia para su familia y que solo espera que Miguel regrese a casa sano y salvo. “Detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera... pero que también se aferra a la fe”, escribió el intérprete de De rodillas te pido, subrayando que ninguna persona debería vivir una situación así.

El artista también elevó una oración por quienes mantienen retenidos a los dos jóvenes:“Oro por quienes tienen a mi hijo y a Nico, oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos”, manifestó.

Conozca: Giovanny Ayala pidió a los secuestradores respetar la vida de su hijo y le solicitó ayuda a Petro: “Ellos no están en esta guerra”

La familia Ayala, junto con seguidores y colegas del cantante, ha realizado cadenas de oración, plantones y llamados públicos para exigir la liberación de Miguel y Nicolás. Ayala agradeció el respaldo recibido: “gracias infinitas a toda Colombia, a mi Villavicencio, a mis colegas; sus oraciones reconfortan mi corazón”, expresó.

¿Qué se sabe del secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

Miguel Ayala y su manager fueron secuestrados mientras se dirigían al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, tras ser interceptados por hombres armados que los obligaron a desviarse hacia una zona rural. Desde entonces, no se tiene información clara sobre su paradero.

Ayala también ha solicitado al Gobierno nacional que se activen todas las capacidades de búsqueda, insistiendo en que ni su hijo ni Pantoja tienen vínculos con grupos armados y pidiendo respeto absoluto por sus vidas.

