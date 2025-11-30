Giovanny Ayala envía mensaje de fe y súplica por la liberación de su hijo: “Que Dios toque su corazón”

El cantante de música popular Giovanny Ayala volvió a pronunciarse sobre el secuestro de su hijo Miguel Ayala, raptado el pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, Cauca.

A través de sus redes sociales, el artista publicó un mensaje cargado de fe, dolor y esperanza, en el que pide a los captores que respeten la vida del joven y la de su manager, Nicolás Pantoja, quienes continúan en cautiverio.

En contexto: Autoridades investigan presunto secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su mánager en la Vía Panamericana: esto se sabe

En su declaración, Ayala aseguró que estos días han sido de profunda angustia para su familia y que solo espera que Miguel regrese a casa sano y salvo. “Detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera... pero que también se aferra a la fe”, escribió el intérprete de De rodillas te pido, subrayando que ninguna persona debería vivir una situación así.