Petro se mete a la tensión de EE.UU. y Venezuela al cuestionar la advertencia de Trump sobre espacio aéreo

El presidente Gustavo Petro cuestionó que “un mandatario extranjero” pretenda ordenar el cierre del espacio aéreo de otra nación, en respuesta a la nueva advertencia de Donald Trump sobre el tránsito aéreo hacia Venezuela. El gobernante estadounidense dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro. Caracas denunció la advertencia de Trump como una “amenaza colonialista” a su soberanía. Puede leer: Aumenta la tensión: Venezuela denuncia “amenaza colonialista” tras advertencia de Trump sobre su espacio aéreo

Las palabras de Petro sobre la tensión en Venezuela

Sin mencionar específicamente a Trump, el mandatario colombiano cuestionó la medida la noche del sábado en la red social X. “Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”. “Un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’”, agregó Petro en el mensaje, que publicó también en calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El mandatario colombiano indicó que de no existir esa facultad la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) “esta fallando”. La advertencia de Trump ocurrió después de que las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”. Desde entonces seis aerolíneas, que representan gran parte del tráfico en Sudamérica, suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela. En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish. En contexto: ¿Cómo están operando Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras la suspensión de vuelos?

