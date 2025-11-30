x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro se mete a la tensión de EE.UU. y Venezuela al cuestionar la advertencia de Trump sobre espacio aéreo

El presidente, Gustavo Petro, dijo que un “presidente extranjero” no puede declarar el cierre del espacio aéreo de otro país

  • Los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro. FOTO: Getty y Presidencia
    Los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro. FOTO: Getty y Presidencia
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro cuestionó que “un mandatario extranjero” pretenda ordenar el cierre del espacio aéreo de otra nación, en respuesta a la nueva advertencia de Donald Trump sobre el tránsito aéreo hacia Venezuela.

El gobernante estadounidense dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

Caracas denunció la advertencia de Trump como una “amenaza colonialista” a su soberanía.

Puede leer: Aumenta la tensión: Venezuela denuncia “amenaza colonialista” tras advertencia de Trump sobre su espacio aéreo

Las palabras de Petro sobre la tensión en Venezuela

Sin mencionar específicamente a Trump, el mandatario colombiano cuestionó la medida la noche del sábado en la red social X. “Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”.

Un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’”, agregó Petro en el mensaje, que publicó también en calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El mandatario colombiano indicó que de no existir esa facultad la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) “esta fallando”.

La advertencia de Trump ocurrió después de que las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.

Desde entonces seis aerolíneas, que representan gran parte del tráfico en Sudamérica, suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela.

En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

En contexto: ¿Cómo están operando Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras la suspensión de vuelos?

Trump advierte que espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Caracas también alertó que “a través de esta acción, el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos que de manera regular se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos”.

Unos 75 vuelos se han realizado este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Entretanto, las fuerzas armadas venezolanas realizaron ejercicios costeros este sábado destinados a “detectar cualquier acción enemiga” hacia el territorio, dijo uno de los comandantes en videos publicados por el canal estatal VTV, que mostró imágenes de movilización de soldados armados, equipos lanzacohetes y baterías antiaéreas.

Además: Trump pide tratar el espacio aéreo de Venezuela como “cerrado en su totalidad”

Temas recomendados

Aerolíneas
Crisis en Venezuela
Transporte aéreo
espacio
Venezuela
Gustavo Petro
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida