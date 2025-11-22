Giovanny Ayala pidió a los secuestradores respetar la vida de su hijo y le solicitó ayuda a Petro: “Ellos no están en esta guerra”

El cantante de música popular Giovanny Ayala hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a las autoridades por el secuestro de su hijo Miguel Ayala, de 21 años, y de su mánager, quienes fueron privados de la libertad en la noche del martes mientras se movilizaban por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

El hecho ocurrió hacia las 8:45 p. m., en el tramo conocido como “El Túnel”, en jurisdicción del municipio de Cajibío, cuando ambos se dirigían desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

En contexto: Autoridades investigan presunto secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su mánager en la Vía Panamericana: esto se sabe

Tras completarse tres días de secuestro, Ayala dijo, a través de un video de Instagram, que su hijo es “un muchacho de 21 años con sueños. No es rebelde, es un joven lleno de sueños junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente que les pido, por favor, que ellos no están en esta guerra”.