Gobierno rechaza ayuda humanitaria internacional pese a que van más de 200.000 damnificados por lluvias

A Colombia no le interesa, por ahora, recibir las ayudas humanitarias ofrecidas por Estados Unidos para atender a los más de 200.000 afectados que han dejado las emergencias provocadas por las lluvias en el país; solo en Córdoba, 68.000 familias permanecen bajo el agua.
A través del Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno norteamericano informó que enviaría a Colombia alimentos, kits de saneamiento de agua y suministros para refugios temporales, en una primera fase destinada a beneficiar a 1.400 hogares en Córdoba.