Gobierno rechaza ayuda humanitaria internacional pese a que van más de 200.000 damnificados por lluvias

A Colombia no le interesa, por ahora, recibir las ayudas humanitarias ofrecidas por Estados Unidos para atender a los más de 200.000 afectados que han dejado las emergencias provocadas por las lluvias en el país; solo en Córdoba, 68.000 familias permanecen bajo el agua. A través del Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno norteamericano informó que enviaría a Colombia alimentos, kits de saneamiento de agua y suministros para refugios temporales, en una primera fase destinada a beneficiar a 1.400 hogares en Córdoba.

En entrevista con La FM, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se pronunció sobre el anunciado apoyo de Estados Unidos y fue enfático: “No es una ayuda que nosotros estemos solicitando”. El funcionario precisó que se trata del cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos para gestionar y solicitar cooperación internacional. “Hemos despachado más de 220 toneladas de ayuda. El sistema está funcionando”, aseguró, al resaltar el trabajo articulado entre alcaldes, gobernadores, las Fuerzas Militares, la Policía, la Defensa Civil y el sector privado.

Damnificados de Montería. Foto: Manuel Saldarriaga/El Colombiano

En un comunicado, la UNGRD entregó más detalles. La entidad informó que la ayuda internacional “solo se activa” por solicitud del Gobierno nacional y que la respuesta a la emergencia en Córdoba está garantizada. Lea también: A 21 días del desborde del Sinú: el éxodo silencioso de cientos de familias, ¿qué viene ahora?

La UNGRD indicó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantiene la ayuda humanitaria con articulación de entidades nacionales, departamentales y municipales, así como organismos de socorro y comunidades. Sin embargo, la misma entidad, hace dos días, había comunicado que la magnitud de “la recuperación estructural supera las capacidades financieras ordinarias del Gobierno, por lo que se requieren medidas adicionales, como la declaratoria de emergencia económica, para atender esta situación generada por un fenómeno meteorológico atípico”.

”Invito a no ceder a la tentación de protagonismo”: Carrillo

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, reiteró la información a través de su cuenta en X al indicar que el Gobierno no ha activado ningún llamado de ayuda internacional.

“Desde la @UNGRD agradecemos las muestras de solidaridad de países amigos ante la delicada situación (...) Sin embargo, debemos aclarar que, de momento, el Gobierno de Colombia no ha activado el llamado a ayuda internacional. El @SNGRDColombia está respondiendo y aún no agota sus capacidades”, escribió.

Carrillo enfatizó que las relaciones internacionales están en cabeza del presidente de la República y que “cualquier solicitud de asistencia humanitaria debe tramitarse exclusivamente a través de @CancilleriaCol”. En ese sentido, subrayó que no es competencia de los gobiernos subnacionales ni de otras entidades nacionales hacer llamados directos de ayuda a otros gobiernos. Lea más: “Entras a tu casa y ves cómo tu sueño se arruinó”: los tristes relatos de los damnificados por las inundaciones en Córdoba Finalmente, el funcionario hizo un llamado a evitar la politización de la emergencia. “Respetuosamente invito a no ceder ante la tentación del protagonismo. La emergencia no es un espacio de disputa política, es un llamado al trabajo conjunto y al aplazamiento del debate partidista”, concluyó.

