Germán Trejo, estratega encargado de radicalizar el Gobierno Petro, fue removido de su cargo por presuntas estafas

Germán Trejo, estratega de comunicaciones que ha participado en algunas campañas de políticos de centro-izquierda de América Latina, fue acercado semanas atrás al presidente Petro para mejorar sus alocuciones y estrategia de cara al 2026, sin embargo, ya fue removido de su cargo.

Su salida del Gobierno Petro se habría dado por las denuncias que hay en al menos seis países de América Latina, además de las que existían del mismo Pacto Histórico por hechos ocurridos en el 2022.

De acuerdo con denuncias que conoció en exclusiva EL COLOMBIANO, cuatro estrategas políticos de Paraguay, Venezuela y Ecuador que trabajaron con Trejo se reconocen como víctimas de Trejo en el marco de campañas presidenciales, legislativas y locales.

Según testimonios que conoció este medio, gracias a su modus operandi, el mexicano le quedó debiendo a asesores de estos países sumas que van desde 20.000 hasta 40.000 dólares.