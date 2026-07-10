Germán Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el Gobierno de Abelardo

El nombre de Germán Calderón España no es nuevo en el entorno de Abelardo De la Espriella. El profesional en derecho fue el asesor jurídico y abogado del candidato de Salvación Nacional durante la campaña hacia la Presidencia.

Ahora, como con otros nombramientos, el presidente electo “premió” o “reconoció” su lealtad nombrándolo en un cargo público clave de su administración: Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Aquella entidad está adscrita al Ministerio de Justicia. Su función principal es proteger el patrimonio público estructurando estrategias de defensa. Esto incluye prevenir demandas contra las entidades públicas y representarlas en litigios nacionales e internacionales.

Germán Calderón España es abogado constitucionalista y acumula más de 20 años de trayectoria profesional en el servicio público, la consultoría jurídica, la academia y el ejercicio del derecho.

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Es egresado de la Universidad Católica de Colombia y complementó su formación con especializaciones en Derecho Público Económico, en la Universidad Sergio Arboleda, y en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional. Además, obtuvo una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección.