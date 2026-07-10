Patadas de ahogado: con mentiras Quintero defiende a su hermano: “lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí”

A una retaliación en contra de él por la inspección que ordenó contra dependencias de la Alcaldía de Medellín le atribuyó el exalcalde de esta ciudad y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, el llamado de la Fiscalía a imputación de cargos contra su hermano Miguel, por presuntos delitos relacionados con corrupción.

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“Continua la persecucion (sic) infame y ahora será peor. La semana pasada Fico, Alcalde de Medellín, exigió en medios a la Fiscalía la captura de mi hermano después de que se iniciara una inspección en su Alcaldia desde la Supersalud. Hoy la Fiscalía de Medellín le responde con esa imputación. Mi hermano no ha cometido falta alguna. Creo en él. Lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí”, escribió Daniel Quintero en su cuenta de X.

La citación a Miguel Quintero es para que responda por su presunta participación en un entramado que habría direccionado contratos y acudido a favorecimientos a empresas y personas a cambio de coimas económicas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Concretamente este escándalo tiene dos aristas judiciales: uno que tiene que ver con seis contratos por un monto total de casi 18.000 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que no solo habrían sido direccionados sino que incurrieron en presuntos sobrecostos.

El otro se refiere a la contratación de insumos y obras en el Parque de las Aguas, por un monto parecido.