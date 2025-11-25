Los expedientes de la JEP que salpican al general Miguel Huertas

El general Juan Miguel Huertas Herrera atraviesa uno de los mayores escándalos militares de los últimos años, luego de que se conocieran sus posibles relaciones con las disidencias de las Farc. Mientras ese tema se esclarece, su nombre también aparece en expedientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque en un contexto distinto y con alcances jurídicos delimitados.
Entre 2002 y 2003, se desempeñó como oficial de operaciones (S3) del Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (BAJES), adscrito a la Cuarta Brigada.
