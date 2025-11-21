x

Rescatan al alcalde de Chimichagua secuestrado en Soacha: cinco capturados y un menor aprehendido

El Gaula rescató al alcalde de Chimichagua, José David Rocha, quien había sido secuestrado en Soacha durante una falsa negociación de maquinaria. Conozca los detalles del operativo y la rápida liberación.

  • José David Rocha, alcalde de Chimichagua en Cesar, fue secuestrado la mañana del 20 de noviembre en el municipio de Soacha, Cundinamarca. FOTO: Captura de video.
Andrea Lara
hace 9 horas
bookmark

El alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, fue rescatado sano y salvo en un operativo del Gaula de la Policía Nacional, luego de haber sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca. La liberación se logró en un parqueadero del barrio La Unión, donde permanecía retenido.

Lea también: Alias Pescado y Jimmy Martínez, los reclutadores de los menores muertos en Guaviare, sobrevivieron al bombardeo

Según información oficial, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta compra de maquinaria a bajo costo. La cita lo llevó hasta un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad. Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde pedía 100 millones de pesos, lo que despertó sospechas y motivó la denuncia ante el Gaula.

La denuncia, hizo que las unidades activaran un plan de búsqueda basado en labores de inteligencia, verificación y seguimiento técnico, que permitió ubicar con precisión el sitio del cautiverio. El equipo operativo ingresó al lugar de forma controlada y rescató al funcionario sin lesiones.

En el operativo fueron capturados inicialmente dos hombres encargados de la custodia del alcalde. No obstante, habitantes del sector alertaron que otros involucrados habían escapado por el techo del establecimiento. La Policía desplegó un barrido por todo el sector que permitió la captura de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad.

Conozca: Frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ estaría detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala y de su mánager

En la intervención, las autoridades incautaron un arma de fuego, cinco cartuchos de calibre 38, cinco teléfonos celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56. La Policía desatacó que la articulación entre inteligencia, operativos en terreno y apoyo ciudadanos fue clave para la exitosa recuperación del mandatario cesarense.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es el alcalde de Chimichagua que fue secuestrado?
El funcionario rescatado es José David Rocha Quintero, el actual alcalde del municipio de Chimichagua, ubicado en el departamento del Cesar, en la Costa Caribe colombiana.
¿Cuál fue el monto de dinero exigido por el rescate?
Según las autoridades, los captores se comunicaron con familiares del mandatario y exigieron la suma de 100 millones de pesos para liberar al alcalde que estaba retenido.
¿Cuántas personas fueron detenidas en el operativo del Gaula?
El operativo del Gaula culminó con la captura de cinco hombres adultos implicados en el secuestro y la aprehensión de un menor de edad que hacía parte del grupo delictivo.

