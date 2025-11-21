Rescatan al alcalde de Chimichagua secuestrado en Soacha: cinco capturados y un menor aprehendido

El alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, fue rescatado sano y salvo en un operativo del Gaula de la Policía Nacional, luego de haber sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca. La liberación se logró en un parqueadero del barrio La Unión, donde permanecía retenido.
Según información oficial, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta compra de maquinaria a bajo costo. La cita lo llevó hasta un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad. Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde pedía 100 millones de pesos, lo que despertó sospechas y motivó la denuncia ante el Gaula.