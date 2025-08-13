Alcalde Galán también le respondió a Trump por decir que Bogotá es “uno de los peores lugares del mundo”; esto le dijo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se sumó a quienes le han contestado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por asegurar que Bogotá es uno de los peores lugares del mundo. “Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo”,dijo el alcalde a través de su cuenta de X y resumió 10 puntos por los cuales vale la pena visitar a la capital del país. Además, mostró una gráfica que deja en claro que en Bogotá no solo se cometen menos homicidios al año que en Washington,sino que en varias ciudades de Estados Unidos y que la cifra es mucho menor de la que afirmó el mandatario estadounidense.

Contexto: Trump hace referencia a Bogotá ya ciudad de México como “los peores (lugares) del mundo”, ¿por qué lo dijo? Según esa gráfica, en Colombia se cometen 15,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Washington se cometen 27,3. Pero son incluso más violentos San Luis, Misuri, con 54,4 homicidios por cada 100 mil habitantes; Nueva Orleans, Luisiana, con 34,7, y Detroit, Michigan, con 32,1. Pero, por encima de Bogotá, también están Atlanta (24,7), Indianápolis (23,8), Richmond (23), Chicago (21,7), Compton (20,1) y Oakland (18,6), entre otras.

Entre los puntos más destacables para visitar Bogotá, Galán mencionó Sumapaz, el páramo más grande del planeta, que está muy cerca de Bogotá; que en 2024, más de 352 mil personas salieron de la pobreza en Bogotá y 134 mil salieron de la pobreza extrema; que en 2024 llegaron a Bogotá más de 14 millones de turistas; que la capital tiene el mejor aeropuerto de Suramérica, y que 936 hectáreas de áreas protegidas de la ciudad han sido parte de procesos de restauración. “Es momento de visitar Bogotá. Acá estamos construyendo el futuro”, concluyó el alcalde Galán. Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Trump afirmando que no es posible hacer comparaciones sin conocer el contexto de cada ciudad. “Si no conoce Bogotá, no puede saberlo”, señaló el mandatario colombiano en referencia a la capital del país.