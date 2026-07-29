Estos son los familiares de Gabriela Muñoz, la joven cercana a Petro, que aterrizaron en la Aeronáutica Civil

Gabriela Muñoz, joven de 20 años que Angie Rodríguez dijo que “manejó la Aerocivil a su antojo”, tiene o ha tenido a varios de sus familiares o allegados trabajando en la entidad. Algunas fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO bajo reserva que manejó ese entramado junto a su hermano, con quien tendrían la oficina junto a la del director de la entidad.
Es más, las palabras puntuales de Rodríguez, directora del Fondo Adaptación que volvió a irse contra el gobierno esta semana, fueron que Muñoz manejó la Aerocivil bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero, a quien Petro quiso nombrar viceministra de juventudes, pero no pudo por el escándalo de falsificación de su título profesional en la Fundación San José.
Volviendo a Muñoz, es una influenciadora y estudiante de derecho a quien se le ha visto acompañando al presidente Gustavo Petro en varios eventos. Incluso, tiene fotos con el presidente en la Casa de Nariño.