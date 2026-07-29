Estos son los familiares de Gabriela Muñoz, la joven cercana a Petro, que aterrizaron en la Aeronáutica Civil

Gabriela Muñoz, joven de 20 años que Angie Rodríguez dijo que “manejó la Aerocivil a su antojo”, tiene o ha tenido a varios de sus familiares o allegados trabajando en la entidad. Algunas fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO bajo reserva que manejó ese entramado junto a su hermano, con quien tendrían la oficina junto a la del director de la entidad. Es más, las palabras puntuales de Rodríguez, directora del Fondo Adaptación que volvió a irse contra el gobierno esta semana, fueron que Muñoz manejó la Aerocivil bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero, a quien Petro quiso nombrar viceministra de juventudes, pero no pudo por el escándalo de falsificación de su título profesional en la Fundación San José. Volviendo a Muñoz, es una influenciadora y estudiante de derecho a quien se le ha visto acompañando al presidente Gustavo Petro en varios eventos. Incluso, tiene fotos con el presidente en la Casa de Nariño.

En una publicación que tiene fijada en su perfil, del 12 de junio de este año, agradece a Petro por recibirla en la Casa de Nariño y habla de un recuerdo que “atesorará toda la vida”, y de Petro como alguien que “le recordó a su abuelo” que le “hablaba de ese líder”. Le puede interesar: El hermano de la influencer Gabriela Muñoz, cercana a Petro, también mueve hilos en la Aerocivil

Los nombramientos familiares

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño, dio cuenta de cómo se movieron los hilos de poder de su familia en la Aeronáutica Civil. Gabriela Muñoz fue nombrada en la entidad el 20 de mayo de 2025, como Auxiliar I. Casualmente, ese mismo día fue nombrado su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, como Auxiliar V. “Una afortunada coincidencia, incluso la resolución de Gabriela es la 01224 y la de su hermano la 01225”, expuso Briceño. Ninguno de ellos presentó declaración de conflicto de intereses, la cual es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos.

El 17 de enero de 2026 aterrizó Silvana María Muñoz Jaramillo, quien sería prima de Gabriela Muñoz, y no puso a su prima en la declaración de conflictos de interés. Se le contrató por prestación de servicios para “apoyar actividades de carácter estratégico para el cumplimiento de las competencias y responsabilidades de la Secretaría General”. La mencionada, profesional en ingeniería industrial, solo contaba con experiencia de seis meses en Rappi S.A.S, una empresa ajena al sector aeronáutico más allá de los paquetes de viajes que pueden encontrarse allí. No sería la única prima. Menos de dos semanas después, el 26 de enero, Samuel Muñoz Rayo llegó a la Aerocivil. Tampoco mencionó a ninguno de sus primos en su declaración de conflictos de interés. También llegó a la Secretaría General a “prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades relacionadas con gestión documental y de carácter operativo”. El precio estimado total del contrato, de 35 millones de pesos para 335 días; da cuenta de un sueldo cercano a los tres millones de pesos mensuales. Y habría otro “primo” en la Aerocivil, según denunciaron funcionarios de la entidad. Se trata de Daniel Felipe Arias Olaya, quien fue contratado a pesar de no contar con experiencia profesional.

Crisis técnica e institucional

Es inevitable, con todo este entramado, cuestionar ¿cómo alguien sin experiencia se pone al frente, de facto, de la entidad que regula los vuelos comerciales en el país? y recordar los incidentes en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, que casi se convierten en tragedias por errores de control de tráfico aéreo y quejas por falta de capacidades técnicas y logísticas. Otro tema es que la posible red de influencias de Muñoz llega después de que la Aerocivil ha enfrentado cuestionamientos en los últimos meses por presuntas irregularidades en procesos de contratación multimillonarios. El director encargado de esa entidad, Luis Alfonso Martínez Chimerty, expidió una resolución que habilita varios sábados, domingos y festivos para adelantar, aprobar y firmar contratos estatales “por razones especiales de servicio”. Curiosamente, la resolución fue expedida días antes de que un grupo especial de la Contraloría realizara una inspección a la entidad por los crecientes cuestionamientos. Y, a principios de junio, renunció Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General, tras asegurar que era víctima de acoso laboral y que estaba siendo presionada para firmar estudios previos relacionados con un contrato, aunque no dio detalles. Y la asesora dejó constancia de su preocupación por un contrato que había sido firmado en enero por $400 millones.

Salto al Congreso de la República

El caso es que, al parecer, habrá Gabriela Muñoz para rato. El Tiempo reveló que trabajará en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico. ¿Seguirá acumulando poder desde el Congreso y moviendo hilos del poder como lo hizo en la Aerocivil? Al fin y al cabo, su carrera política apenas empieza.

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Quiénes son los familiares de Gabriela Muñoz vinculados en algún momento a la Aerocivil? Su hermano Santiago David Muñoz Olaya (Auxiliar V) y sus primos Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya, contratados en áreas estratégicas sin contar con experiencia en el sector aviación. ¿Quién es Gabriela Muñoz? Es una activista digital, influenciadora y estudiante de derecho de 20 años, militante del Pacto Histórico. Cobró relevancia nacional tras entrevistarse con Gustavo Petro en la Casa de Nariño y por denuncias sobre su presunta influencia directa en la gestión de la Aeronáutica Civil. ¿Qué relación tiene Gabriela Muñoz con la Aeronáutica Civil (Aerocivil)? Fue nombrada como Auxiliar I en mayo de 2025. Diversas denuncias y fuentes internas señalan que, junto a su hermano, ejercía un manejo de facto en la entidad, coordinando nombramientos de familiares y decisiones clave sin contar con experiencia técnica en aviación.