Diego Guarnizo presenta Guadalupe en Colombiamoda: identidad, patrimonio y lujo

Diego Guarnizo aparece en los créditos de muchísimas producciones audiovisuales nacionales. Es un referente en el diseño y la producción de arte gracias a producciones como Perro amor, El cartel de los sapos; Nuevo rico, nuevo pobre, Las hermanitas Calle y más recientemente María, la caprichosa y la película Padilla.
Justo esta última fue la inspiración para Guadalupe, la colección que presentará este jueves 30 de julio en Plaza Mayor a las 6:00 de la tarde, en el marco de Colombiamoda 2026. “Guadalupe reinterpreta la estética republicana del siglo XIX para honrar la libertad conquistada por las mujeres colombianas”, detallan desde su equipo.
“La última colección que presenté fue Amazonas, hace tres años, que fue esa colección divina que sembraba árboles en la selva. Luego de esa Amazonas hice mi colección Villarrica inspirada en el pueblo donde que yo nací que le regalé ese show a Ibaqué. Y fue emocionante. Y luego vinieron dos colecciones que fue Alborada y Azulejos, muy instrospectivas con muchas cosas emocionales pasando en mi vida”.