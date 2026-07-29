Diego Guarnizo presenta Guadalupe en Colombiamoda: identidad, patrimonio y lujo

“La última colección que presenté fue Amazonas , hace tres años, que fue esa colección divina que sembraba árboles en la selva. Luego de esa Amazonas hice mi colección Villarrica inspirada en el pueblo donde que yo nací que le regalé ese show a Ibaqué. Y fue emocionante. Y luego vinieron dos colecciones que fue Alborada y Azulejos, muy instrospectivas con muchas cosas emocionales pasando en mi vida”.

Justo esta última fue la inspiración para Guadalupe, la colección que presentará este jueves 30 de julio en Plaza Mayor a las 6:00 de la tarde, en el marco de Colombiamoda 2026. “Guadalupe reinterpreta la estética republicana del siglo XIX para honrar la libertad conquistada por las mujeres colombianas”, detallan desde su equipo.

Diego Guarnizo aparece en los créditos de muchísimas producciones audiovisuales nacionales. Es un referente en el diseño y la producción de arte gracias a producciones como Perro amor, El cartel de los sapos; Nuevo rico, nuevo pobre, Las hermanitas Calle y más recientemente María, la caprichosa y la película Padilla.

Guadalupe llegó gracias a esa investigación de la historia colombiana que nació en medio de su participación en la película Padilla. “Yo hice Bolívar para Caracol hace mucho tiempo y tenía una sola versión de ese héroe, Padilla, desde la óptica de Bolívar”.

Regresar a Colombiamoda es muy importante para él porque en estos años de ausencia aprendió mucho: “Aprendí sobre la importancia de pedir ayuda y recibirla. Que a veces uno no sabe recibir ni sabe pedir auxilio cuando se necesita y se ahoga uno mismo, entonces acá decidí no ahogarme”.

Investigando, se enamoró de las mujeres que rodeaban a Padilla, de Bogotá, ya que a Padilla lo fusilan en Bogotá “y yo nunca me había inspirado en la capital para una pasarela y con la sombra del cerro de Guadalupe de Bogotá es que bautizó la colección”, dice.

Guarnizo se encuentra con las mujeres que él ya había vestido para producciones audiovisuales de época, esas Manuelita Sáenz y de esa moda de 1850 que ya conoció. "Acá indago todo desde el Caribe y me concentro en texturas, formas, gráficos y colores que no tenía antes. Me traje mezclas extrañas de azules con café, con naranja o los tonos bogotanos que los volvieron azules y verdes, mucho verde".

Guadalupe tiene el sello artesanal de Guarnizo, "sigo y seguiré con eso y no lo voy a dejar nunca, tengo aquí muchas técnicas artesanales de la sabana de Bogotá, una especialmente que es la que más quiero que se llama tela sobre tela, muy similar a las molas, pero las molas es tela invertida. Hay mucho bordado de hilo, tejido de cintas, traigo algo de tejido de chaquira y mucho detalle encaje, de plisado, de lazo".

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Esta será una colección grande, 70 referencias que presentará Diego Guarnizo para este regreso a Colombiamoda, una feria que le abrió las puertas años atrás.

“Colombiamoda es una puerta que Inexmoda abre a la industria de la moda colombiana todavía en construcción. Gracias a Colombiamoda, conocemos a Silvia Tcherasi y Jonaha Ortiz, que son las dos diseñadoras que han globalizado la moda colombiana. Colombiamoda nos ha abierto una puerta justa y limpia a todos”.

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En ese recorrido recuerda los impulsos de Alicia Mejía y Carlos Eduardo Botero, de quienes recibieron lecciones maravillosas para impulsar su carrera como diseñador independiente. Y ahora destaca la labor de Sebastián Díez a la cabeza de Inexmoda con la frescura de los nuevos tiempos. Por eso, regresar a Colombiamoda siempre será conmovedor y emocionante para Diego Guarnizo.