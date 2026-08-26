El “gabinete” que presentó Petro para hacerle oposición a De la Espriella, ¿sirve para algo?

El expresidente Gustavo Petro presentó su “gabinete alternativo”, que denominó “Gabinete por la vida” y estará integrado por varios exministros, para hacerle oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella.
La figura del gabinete “en la sombra” viene del modelo parlamentario inglés, en el que un grupo de opositores se organiza para seguir y vigilar a un área específica.
Sin embargo, en Colombia es algo que se acaba de inventar el Pacto Histórico, y se limita a un escenario simbólico. No queda claro qué funciones cumplirían los “ministros”, aunque, si imitan a ese modelo, se encargarían de vigilar a los ministros en propiedad del nuevo gobierno.