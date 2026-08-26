Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El “gabinete” que presentó Petro para hacerle oposición a De la Espriella, ¿sirve para algo?

El expresidente Gustavo Petro presentó a varios de los exministros de su gobierno, incluidos algunos con manejos cuestionados, como parte del “gabinete” para hacer oposición a De la Espriella.

  • El expresidente Gustavo Petro lideró la presentación del “gabinete” que supuestamente hará oposición a De la Espriella. Foto: Redes sociales.
    El expresidente Gustavo Petro lideró la presentación del “gabinete” que supuestamente hará oposición a De la Espriella. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El expresidente Gustavo Petro presentó su “gabinete alternativo”, que denominó “Gabinete por la vida” y estará integrado por varios exministros, para hacerle oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella.

La figura del gabinete “en la sombra” viene del modelo parlamentario inglés, en el que un grupo de opositores se organiza para seguir y vigilar a un área específica.

Sin embargo, en Colombia es algo que se acaba de inventar el Pacto Histórico, y se limita a un escenario simbólico. No queda claro qué funciones cumplirían los “ministros”, aunque, si imitan a ese modelo, se encargarían de vigilar a los ministros en propiedad del nuevo gobierno.

Le puede interesar: Así se quedó el Pacto Histórico sin tercer magistrado del CNE, ¿qué tuvieron que ver los ‘Verdes’ de Amaya?

¿Quiénes integran el gabinete alternativo de Gustavo Petro?

Ahora bien, el “gabinete por la vida” recicla a varios de los ministros y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos está el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, el exministro de Hacienda Germán Ávila, entre otros.

Está, por ejemplo, Irene Vélez, exministra de Minas y de Ambiente, investigada por el “cartel de las regalías”, que la Fiscalía definió como una supuesta estructura organizada para posicionar a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) como ejecutora de proyectos multimillonarios, para luego direccionar contratos y apropiarse de parte de esos recursos.

Otro es el exministro de Educación, Daniel Rojas, cuyo sector terminó con cifras pobres en infraestructura, analfabetismo y deserción escolar, mientras el ministro fue cuestionado por participar en política, como lo hicieron varios miembros del gobierno Petro.

En el gabinete “de la vida” también está Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras con manejos cuestionados, quien, además, renunció para hacerle campaña a Iván Cepeda y después volvió al cargo por el tiempo que le quedaba al gobierno, como si nada.

Cuestionamientos en la Cancillería y el sector Salud

Volviendo, por ejemplo, a la excanciller Villavicencio, vale recordar que, en apenas seis meses, la Cancillería firmó más de 1.000 contratos de prestación de servicios por $83.742 millones de pesos, la mayoría destinados a asesorías.

El punto más crítico, según una denuncia de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, se concentró en enero de 2026, cuando se suscribieron 785 contratos que superan los 77.000 millones de pesos, justo antes de la entrada en vigor de la ley de garantías.

Para la asociación, el volumen y la naturaleza de estos convenios generaron dudas sobre su necesidad y oportunidad. ¿Habrá, entonces, veeduría para que la Cancillería actual sea más austera?

También está el exministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien dejó al sistema de salud en su peor crisis en 30 años, con pacientes al borde del sepulcro y plata que no alcanza. Con todo eso, fue uno de los protegidos de Petro. También hizo política con los llamados “Equipos Básicos de Salud”.

Conozca: ¿Petro podría ser investigado por la muerte de Kevin Acosta? Expertos opinan

“Desobediencia civil” y otros exfuncionarios

Entre otros exministros y exfuncionarios están el de Cultura, Juan David Correa, el de Trabajo, Antonio Sanguino, el de Minas, Andrés Camacho, el exdirector de Colpensiones, Jaime Dussán, y la exdirectora del ICBF (Bienestar Familiar), Astrid Cáceres. A su vez, hay figuras históricas de la izquierda, como Clara López Obregón.

En el evento de presentación también estaba el senador Iván Cepeda, quien junto a Petro ha llamado a la “desobediencia civil” y ha desconocido el gobierno de De la Espriella, calificando al presidente como “ilegítimo”. Hasta el sol de hoy, Petro insiste, sin pruebas, en que hubo fraude electoral.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Queda ver cómo le va a este “gabinete” haciendo veeduría; sobre todo, teniendo en cuenta cómo fueron las gestiones de algunos de sus miembros cuando fueron gobierno.

Bloque de Preguntas Frecuentes:

¿Qué es un gabinete en la sombra o gabinete alternativo?
Es un modelo originado en el sistema parlamentario británico donde la oposición conforma un equipo de líderes para vigilar, cuestionar y proponer alternativas a las carteras del gobierno de turno.
¿Tiene validez jurídica el Gabinete por la vida en Colombia?
No. En Colombia no existe la figura constitucional ni legal del gabinete en la sombra, por lo que su conformación por parte del Pacto Histórico es un acto estrictamente simbólico y político.
¿Quiénes lideran la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella?
La oposición está encabezada por el expresidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y los exfuncionarios del anterior gobierno agrupados en la coalición del Pacto Histórico.

Temas recomendados

Política
Partidos políticos
Pacto Histórico
Oposición
Noticias
Gabinete
Colombia
Gustavo Petro
Iván Cepeda
Clara López Obregón
Gustavo Bolívar
Astrid Cáceres
Guillermo Alfonso Jaramillo
Juan David Correa
Rosa Villavicencio
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos