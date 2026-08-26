El “gabinete” que presentó Petro para hacerle oposición a De la Espriella, ¿sirve para algo?

El expresidente Gustavo Petro presentó su “gabinete alternativo”, que denominó “Gabinete por la vida” y estará integrado por varios exministros, para hacerle oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. La figura del gabinete “en la sombra” viene del modelo parlamentario inglés, en el que un grupo de opositores se organiza para seguir y vigilar a un área específica. Sin embargo, en Colombia es algo que se acaba de inventar el Pacto Histórico, y se limita a un escenario simbólico. No queda claro qué funciones cumplirían los “ministros”, aunque, si imitan a ese modelo, se encargarían de vigilar a los ministros en propiedad del nuevo gobierno.

¿Quiénes integran el gabinete alternativo de Gustavo Petro?

Ahora bien, el “gabinete por la vida” recicla a varios de los ministros y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos está el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, el exministro de Hacienda Germán Ávila, entre otros. Está, por ejemplo, Irene Vélez, exministra de Minas y de Ambiente, investigada por el “cartel de las regalías”, que la Fiscalía definió como una supuesta estructura organizada para posicionar a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) como ejecutora de proyectos multimillonarios, para luego direccionar contratos y apropiarse de parte de esos recursos. Otro es el exministro de Educación, Daniel Rojas, cuyo sector terminó con cifras pobres en infraestructura, analfabetismo y deserción escolar, mientras el ministro fue cuestionado por participar en política, como lo hicieron varios miembros del gobierno Petro. En el gabinete “de la vida” también está Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras con manejos cuestionados, quien, además, renunció para hacerle campaña a Iván Cepeda y después volvió al cargo por el tiempo que le quedaba al gobierno, como si nada.

Cuestionamientos en la Cancillería y el sector Salud

Volviendo, por ejemplo, a la excanciller Villavicencio, vale recordar que, en apenas seis meses, la Cancillería firmó más de 1.000 contratos de prestación de servicios por $83.742 millones de pesos, la mayoría destinados a asesorías. El punto más crítico, según una denuncia de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, se concentró en enero de 2026, cuando se suscribieron 785 contratos que superan los 77.000 millones de pesos, justo antes de la entrada en vigor de la ley de garantías.

Para la asociación, el volumen y la naturaleza de estos convenios generaron dudas sobre su necesidad y oportunidad. ¿Habrá, entonces, veeduría para que la Cancillería actual sea más austera? También está el exministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien dejó al sistema de salud en su peor crisis en 30 años, con pacientes al borde del sepulcro y plata que no alcanza. Con todo eso, fue uno de los protegidos de Petro. También hizo política con los llamados “Equipos Básicos de Salud”.

“Desobediencia civil” y otros exfuncionarios

Entre otros exministros y exfuncionarios están el de Cultura, Juan David Correa, el de Trabajo, Antonio Sanguino, el de Minas, Andrés Camacho, el exdirector de Colpensiones, Jaime Dussán, y la exdirectora del ICBF (Bienestar Familiar), Astrid Cáceres. A su vez, hay figuras históricas de la izquierda, como Clara López Obregón. En el evento de presentación también estaba el senador Iván Cepeda, quien junto a Petro ha llamado a la “desobediencia civil” y ha desconocido el gobierno de De la Espriella, calificando al presidente como “ilegítimo”. Hasta el sol de hoy, Petro insiste, sin pruebas, en que hubo fraude electoral. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Queda ver cómo le va a este “gabinete” haciendo veeduría; sobre todo, teniendo en cuenta cómo fueron las gestiones de algunos de sus miembros cuando fueron gobierno.

Bloque de Preguntas Frecuentes: