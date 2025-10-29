La futbolista Diana Celis, exnovia de ‘Epa Colombia’, fue víctima de robo a mano armada en Bogotá

La futbolista Diana Celis, reconocida tanto por su trayectoria deportiva como por la mediática relación que sostuvo con la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, denunció haber sido víctima de un robo a mano armada en el norte de Bogotá.

Por medio de sus redes sociales, la deportista relató los momentos de angustia que vivió tras ser intimidada por un hombre armado mientras permanecía estacionada frente a la vivienda de su amiga. Según contó, el asaltante las amenazó con un arma de fuego para despojarlas de sus pertenencias.

“Bogotá está imposible, está insegura, está re mal. ¿Cómo es posible que al frente de la casa de mi amiga, con un revólver, un hombre se monte al carro y me apunte con una pistola? Nos robó, de milagro no se llevó el carro”, expresó Celis en un video publicado en sus historias.

La futbolista aseguró tener evidencia del hecho y señaló que espera que las autoridades tomen medidas. “Tengo un video y una foto del man en la moto con las placas”, indicó, al tiempo que manifestó que estaba profundamente afectada. “Puede que esté toteada de la risa, pero yo ahorita estaba temblando como una gelatina”, dijo.