MinEducación se lavó las manos en escándalo de la Fundación San José y dice que no tiene competencias para expedir títulos

El Ministerio de Educación se pronunció este miércoles 21 de enero después de la controversia generada por la presunta expedición irregular de títulos a funcionarios del Gobierno Nacional por parte de la Fundación Universitaria San José.
Por medio de un comunicado publicado en todos sus canales oficiales, el Ministerio liderado por Daniel Rojas se desvinculó de la institución de educación y aseguró que no tiene competencia alguna en la expedición de títulos.