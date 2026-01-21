x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

MinEducación se lavó las manos en escándalo de la Fundación San José y dice que no tiene competencias para expedir títulos

La cartera educativa del país aseguró que no tiene competencias en la expedición de títulos, tras la denuncia sobre el “cartel de diplomas irregulares” dentro del gobierno Petro.

  • Al menos 24 casos de funcionarios con títulos de la Fundación Universitaria San José fueron identificados, en un proceso que habría implicado pagos superiores a los mil millones de pesos. FOTO: Colprensa, Ministerio de Educación y redes sociales
    Al menos 24 casos de funcionarios con títulos de la Fundación Universitaria San José fueron identificados, en un proceso que habría implicado pagos superiores a los mil millones de pesos. FOTO: Colprensa, Ministerio de Educación y redes sociales
  • La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José. FOTO: Ministerio de Educación
    La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José. FOTO: Ministerio de Educación
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

El Ministerio de Educación se pronunció este miércoles 21 de enero después de la controversia generada por la presunta expedición irregular de títulos a funcionarios del Gobierno Nacional por parte de la Fundación Universitaria San José.

Le puede interesar: “Es como si fuera un delito estudiar”: habló el funcionario de la Dian que obtuvo cuatro títulos el mismo día en la U. San José

Por medio de un comunicado publicado en todos sus canales oficiales, el Ministerio liderado por Daniel Rojas se desvinculó de la institución de educación y aseguró que no tiene competencia alguna en la expedición de títulos.

La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José. FOTO: Ministerio de Educación
La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José. FOTO: Ministerio de Educación

Según la denuncia de la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde, la Fundación Universitaria San José habría otorgado títulos irregulares a alrededor de 24 personas que terminaron vinculadas con el Gobierno Nacional de Gustavo Petro.

Frente a esta afirmación, el Ministerio aseguró que, además de mantener una investigación en contra de la Fundación San José, la cartera no tiene ninguna incidencia o competencia en la expedición de títulos profesionales.

“El Ministerio de Educación Nacional no tiene competencias en la expedición de los títulos, ni hace parte del proceso formativo respectivo. Las competencias de inspección y vigilancia se vienen adelantando con independencia de las manifestaciones públicas conocidas de diferentes actores”, indicó el Ministerio de Educación.

“De igual forma, se precisa que el Ministerio no presenta ningún vínculo o relación contractual con la Fundación Universitaria San José; así mismo, expresamos nuestro rechazo a cualquier aseveración que busque comprometer o relacionar el nombre del Ministerio de Educación Nacional en actividades ilícitas relacionadas con la expedición de títulos”, añadió la cartera.

Frente a la investigación que fue abierta el pasado 10 de noviembre de 2025, el Ministerio aseguró que se ha venido adelantando la etapa de inspección y vigilancia, de acuerdo con el proceso y los tiempos establecidos por la ley.

Una vez surtida esta etapa, se dará a conocer el pronunciamiento oficial de los resultados, así como las decisiones que se desprenderán al respecto.

El “cartel de diplomas”, otra polémica del gobierno Petro

La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció este lunes 19 de enero la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José para personas relacionadas con el Gobierno Nacional.

Los beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno durante la administración de Gustavo Petro. Según la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.

De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación detectó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación identificó dos modalidades principales.

En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.

En la segunda, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título.

Los hallazgos, según la congresista, mostraron que varios de estos títulos fueron utilizados para acceder a contratos y cargos en entidades públicas, algunos de ellos con requisitos explícitos de formación profesional.

También le puede interesar: No fue uno, ni fueron dos: secretaria privada de Petro obtuvo tres títulos en un mismo día de la U. San José

Temas recomendados

Investigación
Dian
Educación
Educación superior
Política
Cámara de Representantes
Redes sociales
Virales
Ministerio de Educación
Tendencias
Universidad
Denuncias
Pagos
Polémicas
Gobierno Nacional
Comunidad
Dinero
Funcionarios públicos
criticas
Comunicado
Controversia
Diplomas
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Catherine Juvinao
Daniel Rojas
Juliana Guerrero
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida