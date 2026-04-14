“¡Fuera Petro!” Chiflaron al presidente durante la Macrorrueda de ProColombia en Bogotá

“¡Fuera Petro!”, gritaban los asistentes de la macrorrueda organizada este 14 y 15 de abril por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, siendo uno de los encuentros empresariales más importantes del país.
En el atril estaba el presidente Gustavo Petro, quien entre chiflidos intentaba terminar el discurso que leía ante los invitados visiblemente molestos.
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El jefe de Estado estaba pronto a culminar su intervención, pero en un momento se enfrentó a la multitud y les dijo que se haría “ la rueda de negocios más grande de Colombia, les guste o no”, según se escuchaba en los videos publicados en redes sociales.