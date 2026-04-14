“¡Fuera Petro!” Chiflaron al presidente durante la Macrorrueda de ProColombia en Bogotá

“¡Fuera Petro!”, gritaban los asistentes de la macrorrueda organizada este 14 y 15 de abril por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, siendo uno de los encuentros empresariales más importantes del país. En el atril estaba el presidente Gustavo Petro, quien entre chiflidos intentaba terminar el discurso que leía ante los invitados visiblemente molestos. Lea también: ¿Puede el presidente Petro “sacar” alcaldes como amenazó en sus redes sociales? La ley es clara El jefe de Estado estaba pronto a culminar su intervención, pero en un momento se enfrentó a la multitud y les dijo que se haría “ la rueda de negocios más grande de Colombia, les guste o no”, según se escuchaba en los videos publicados en redes sociales.

El evento se realiza estos dos días en Corferias (Bogotá), y consiste en conectar a los exportadores colombianos con los compradores internacionales a fin de crea intereses comerciales y comunes para facilitar más oportunidades, según se lee en su sitio web.

Y es que cerca de 1.000 empresas internacionales y alrededor de 2.000 compañías colombianas harán parte de esta macrorrueda, que inició este martes con la presencia y el rechazo hacia el mandatario Gustavo Petro, quien observaba cómo se desocupaba el espacio a pocos minutos de iniciar su diálogo.