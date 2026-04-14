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“¡Fuera Petro!” Chiflaron al presidente durante la Macrorrueda de ProColombia en Bogotá

Los empresarios lanzaban comentarios de rechazo contra el jefe de Estado, mientras este último trataba de leer su discurso a pocos minutos de comenzar.

  • Gustavo Petro fue chiflado en una macrorrueda empresarial realizada en Corferias, Bogotá. FOTOS: Capturas de pantalla
    Gustavo Petro fue chiflado en una macrorrueda empresarial realizada en Corferias, Bogotá. FOTOS: Capturas de pantalla
El Colombiano
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hace 2 horas
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“¡Fuera Petro!”, gritaban los asistentes de la macrorrueda organizada este 14 y 15 de abril por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, siendo uno de los encuentros empresariales más importantes del país.

En el atril estaba el presidente Gustavo Petro, quien entre chiflidos intentaba terminar el discurso que leía ante los invitados visiblemente molestos.

Lea también: ¿Puede el presidente Petro “sacar” alcaldes como amenazó en sus redes sociales? La ley es clara

El jefe de Estado estaba pronto a culminar su intervención, pero en un momento se enfrentó a la multitud y les dijo que se haría “ la rueda de negocios más grande de Colombia, les guste o no”, según se escuchaba en los videos publicados en redes sociales.

El evento se realiza estos dos días en Corferias (Bogotá), y consiste en conectar a los exportadores colombianos con los compradores internacionales a fin de crea intereses comerciales y comunes para facilitar más oportunidades, según se lee en su sitio web.

Y es que cerca de 1.000 empresas internacionales y alrededor de 2.000 compañías colombianas harán parte de esta macrorrueda, que inició este martes con la presencia y el rechazo hacia el mandatario Gustavo Petro, quien observaba cómo se desocupaba el espacio a pocos minutos de iniciar su diálogo.

La inconformidad hacia Petro también ha estado influenciada por las tensas relaciones comerciales con Ecuador, país vecino que aumentó al 100 % el impuesto a productos procedentes de Colombia.

Lea también: Petro dice que no impondrá arancel del 100% a productos de Ecuador: “No somos tan brutos”

Esta medida generó la respuesta inmediata del presidente colombiano, quien afirmó en el último Consejo de Ministros que no adoptará la misma decisión porque “no somos tan brutos”. “No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra”, sentenció el jefe de Estado.

Además, el sector empresarial colombiano ha mostrado un descontento por el aumento del salario mínimo a un 23,7%, una medida que ha sido calificada como desproporcionada, puesto que se estaría dejando por alto las necesidades del país y la inflación.

Sobre esto, la Sección Segunda del Consejo de Estado dejó en firme la medida cautelar impuesta el 12 de febrero sobre el Decreto 1469 de 2025; es decir, la norma se mantiene suspendida. En ese mismo fallo, el alto tribunal también ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo acto con un alza transitoria.

Siga leyendo: Petro “sin contexto”: los cinco exabruptos de su último Consejo de Ministros

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