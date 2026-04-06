x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Las 5 frases más controversiales entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’ que involucran al gobierno Petro

Los audios, que corresponden a reuniones sostenidas a inicios de 2025, exponen una comunicación fluida entre al menos cuatro funcionarios del Ejecutivo y el entorno de Marín, incluso antes de que las autoridades colombianas establecieran contacto con el ‘zar del contrabando’.

  • Las revelaciones tienen que ver con unos audios entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’. FOTO: Colprensa y tomadas de redes sociales
    Las revelaciones tienen que ver con unos audios entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’. FOTO: Colprensa y tomadas de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

En medio del revuelo que dejó la revelación de unos audios que demuestran que existieron unas reuniones entre Jorge Lemus, exdirector del DNI, y el abogado de alias Papá Pitufo, Luis Felipe Ramírez, lo que dijeron ambos es clave para entender los nexos entre este señalado contrabandista y el gobierno de Gustavo Petro.

Los hechos se remontan a dos reuniones que se llevaron a cabo a inicios de 2025, en las que se pudo evidenciar que cuatro miembros del Gobierno accedieron a comunicaciones directas con Marín, incluso antes que las autoridades en Colombia.

Todo esto cobra mayor relevancia porque el año pasado se dio a conocer que ‘Papá Pitufo’ ha sido señalado por supuestamente entregar $500 millones en efectivo a la campaña Petro Presidente.

Si bien el mandatario ha negado rotundamente la entrada de dinero del contrabando a su campaña, las investigaciones judiciales y periodísticas siguen revelando nuevos detalles sobre Marín, su red y la presunta “donación”.

Es más, en su momento el presidente Gustavo Petro aseguró que hay un video que demuestra que ese dinero fue devuelto; sin embargo, hasta el día de hoy, esa presunta grabación no ha salido a la luz pública.

1. “¿Qué le digo yo? Diego (Marín), si se hubiera querido tirar a este Gobierno, se lo tira”

En una reciente entrevista en Blu Radio, Jorge Lemus aseguró que los encuentros fueron “oficiales” y que el abogado de Diego Marín Buitrago (’Papá Pitufo’) aseguró: “¿Qué le digo yo? Diego (Marín), si se hubiera querido tirar a este gobierno, se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: ‘Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexánder López porque me conoce’”.

Y siguió: “Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no, porque hay muchas ahí que no me funcionan”, dijo el abogado en el video revelado por Noticias Caracol.

2. “Ahora es que llega él aquí, si él va a hablar de todo, mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”

En los audios, Jorge Lemus insistió en que Marín se entregara al Gobierno: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana, y hasta donde quiera”.

Abogado: “Ahora es que llega él aquí; si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos”. Y Lemus respondió: “Eso es”.

A lo que respondió el abogado de Marín: “No, doctor, no, no, no”. Y contestó Lemus: “Dígale que yo se lo dije. Y apunte que yo se lo digo”.

3. “Yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”

En ese intercambio, el abogado le responde en esa cita a Lemus que, en efecto, Diego Marín tendría bastante información qué contar ante las autoridades en Colombia.

Ante esa última frase que Lemus contestó, el abogado de Marín le dijo: “Listo, perfecto. No, no, yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”. Refiriéndose al posible escenario de que ‘Papá Pitufo’ llegara a Colombia y hablara sobre el tema.

4. “Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”

De acuerdo con el testimonio del abogado, la postura de ‘Pitufo’ no es la de confrontar o perjudicar al Gobierno Nacional.

Ramírez fue enfático al asegurar que su cliente ha evitado mencionar temas que involucren al círculo familiar del presidente Gustavo Petro: “Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.

Es más, le señaló a Lemus que fue desde el Gobierno

“Entonces, preciso me llama (Diego Marín) y me dice: ’Vea, que es una cita, que tal cosa’. Me dijo: ’Pues hermano, pues vaya pues’. Yo le dije a este man: ’Yo voy con una condición’. Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor. Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y le digo: ’Aquí estoy por mandato pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención’”.

5. “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)?, ¿qué hay que hacer como Estado para que él venga y pues responda por lo que hay que responder? Si hay que responder por algo”

Si bien Lemus carece de funciones dentro del sistema judicial, en el momentos del diálogo hizo alusión a la gestión de beneficios procesales y garantías que el Ejecutivo podría facilitarle a Marín.

Sobre esto, Lemus le dice al abogado: “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)?, ¿qué hay que hacer como Estado para que él venga y pues responda por lo que hay que responder? Si hay que responder por algo”.

Abogado: “Como está en estos momentos de la situación, pues yo creo que el trámite de extradición de él yo creo que ya fue aprobado. Pero está, falta todavía un tema del Tribunal Supremo. No sé cuánto tiempo más se pueda”.

Y Lemus respondió: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venga antes. Es decir: ‘Voy ya’. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita? De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.

Durante el intercambio, el abogado le manifestó a Lemus su profunda preocupación ante la posibilidad de que la justicia de los Estados Unidos emitiera una solicitud de extradición contra alias Papá Pitufo.

Ante este escenario, Lemus planteó una controvertida alternativa, sugiriendo que el camino para el “zar del contrabando” sería acogerse a los beneficios e incluirse dentro del marco de la política de Paz Total del Gobierno.

Lemus: “Lo de seguridad, si el hombre decide venir le garantizamos el bajo perfil, le garantizamos seguridad, que no lo vayan a joder. La garantía de que la Fiscalía pues se porte verdaderamente...”.

Abogado: “Como debe ser, jurídicamente. Yo lo que le digo es que hay una cosa que a mí me tiene preocupado. Algo que...”.

Lemus: “Qué... Pero no lo han pedido...”.

Abogado: “Yo tengo la sensación, lo que me han dicho es que le tienen un paquete.

Lemus: “Pero hasta ahora no han dicho nada. Y entre más pronto resuelva esto, lo traen. Entre más pronto lo resuelvan mejor para él. Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya en la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrilleros y los grupos armados, hay una ley que nos permite eso. Que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual...”.

Lea también: Investigación contra oficial de Policía revelaría nexos de “Papá Pitufo” con generales y “personas” de Presidencia

Temas recomendados

Presidencia
Videos
Gobierno Nacional
Financiación ilegal campaña Petro
Gobierno del cambio
Fiscalía
Papá Pitufo
DNI
Colombia
Gustavo Petro
Alias Papá Pitufo
Jorge Lemus
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida