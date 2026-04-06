Las 5 frases más controversiales entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’ que involucran al gobierno Petro

En medio del revuelo que dejó la revelación de unos audios que demuestran que existieron unas reuniones entre Jorge Lemus, exdirector del DNI, y el abogado de alias Papá Pitufo, Luis Felipe Ramírez, lo que dijeron ambos es clave para entender los nexos entre este señalado contrabandista y el gobierno de Gustavo Petro.
Los hechos se remontan a dos reuniones que se llevaron a cabo a inicios de 2025, en las que se pudo evidenciar que cuatro miembros del Gobierno accedieron a comunicaciones directas con Marín, incluso antes que las autoridades en Colombia.
Todo esto cobra mayor relevancia porque el año pasado se dio a conocer que ‘Papá Pitufo’ ha sido señalado por supuestamente entregar $500 millones en efectivo a la campaña Petro Presidente.
Si bien el mandatario ha negado rotundamente la entrada de dinero del contrabando a su campaña, las investigaciones judiciales y periodísticas siguen revelando nuevos detalles sobre Marín, su red y la presunta “donación”.
Es más, en su momento el presidente Gustavo Petro aseguró que hay un video que demuestra que ese dinero fue devuelto; sin embargo, hasta el día de hoy, esa presunta grabación no ha salido a la luz pública.