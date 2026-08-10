En fotos | Los desgarradores momentos y destrozos que dejó el terremoto de 7.4 que afectó las principales ciudades del país

Las pantallas de los teléfonos celulares y las retinas de millones de colombianos registraron una misma escena a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto: la tierra temblando con una magnitud de 7.4 y una profundidad de 82 kilómetros. Le puede interesar: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas El epicentro, ubicado en el departamento del Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar según el Servicio Geológico Colombiano, dejó grabadas imágenes de evacuaciones masivas, polvo emergiendo de edificios caídos y ciudadanos buscando sobrevivientes entre los restos.

Polvo, pánico y ruinas en las calles caleñas

En Cali, las imágenes mostraron escenas críticas en puntos como la Autopista Suroriental con Calle 39 y el barrio La Alameda, donde las estructuras no resistieron. Habitantes colaboraron usando herramientas e incluso sus propias manos para liberar a quienes quedaron atrapados bajo los derribos. Entérese: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar En el apartahotel Molino Rojo, vecinos auxiliaron a seis clientes tras la emergencia. A través de su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó la gravedad del panorama: “Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas”.

Emergencia en Cali. FOTO: AFP

El mandatario, quien solicitó ayuda a Bogotá y Medellín para reforzar las labores de rescate mientras los organismos de socorro atienden la contingencia, añadió: “Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes... por favor, salgan de la edificación”. Le recomendamos leer: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales

Manizales y Pereira: terminales destruidas y colapsos masivos

Las estampas en Manizales mostraron el éxodo masivo de personas desde inmuebles y comercios hacia la avenida Santander, la carrera 22, la carrera 23 y los alrededores de la Catedral. En declaraciones a Caracol Radio, el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo describió la magnitud de la destrucción.

Personas evacuando y escapando de sus hogares con sus hijos y mascotas. FOTO: AFP

“Entonces, tenemos más de diez o doce edificios colapsados completamente desde el punto de vista estructural. Tenemos, yo creo que un poco más de treinta viviendas que se vieron afectadas completamente, de estructura completa. De afectaciones parciales es un centenar. No puedo darles el dato todavía. Estamos evacuando, eh, lugares por todos lados. En los hospitales, eh, tres hospitales sufrieron impacto. El hospital CES, Santa Sofía y otros”, detalló.

Destrozos en Pereira. FOTO: AFP

En Pereira, el aeropuerto Matecaña sufrió severos daños estructurales. El alcalde Mauricio Salazar Peláez confirmó en Caracol Radio la muerte de 18 personas en la ciudad, tres de ellas dentro de la terminal aérea. Ante la emergencia, la Aeronáutica Civil anunció en X la suspensión de operaciones en Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Pereira.

Balance del desastre y respuesta de emergencia

El reporte de afectaciones continúa actualizándose a medida que avanzan los trabajos de búsqueda, rescate y evaluación en todo el territorio nacional. Por ahora iría así. -Saldo de víctimas fatales y heridos: La cifra oficial asciende a 111 fallecidos y 87 heridos registrados. La distribución territorial de víctimas fatales reporta 37 personas fallecidas en Risaralda, 27 en Valle del Cauca, 6 en Quibdó, 4 en el Chocó, 3 en Manizales y 1 en Medellín.

Personas heridas y familiares lamentándose tras el terremoto en las diferentes ciudades del país. FOTO: AFP

-Daños en infraestructura: De acuerdo con el consolidado del Gobierno Nacional y la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), la sacudida deja 61 edificios colapsados, 37 viviendas destruidas y 1.575 inmuebles con averías de diversa gravedad a nivel nacional. -Impacto en el epicentro y servicios: En el departamento del Chocó, la Gobernación registra además 69 personas lesionadas, intermitencia en el flujo eléctrico y afectaciones continuas en las telecomunicaciones.

Algunas de las víctimas por el terremoto en el país. FOTO: AFP

La caída de una vivienda en Cali. FOTO: Colprensa

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