En fotos | Los desgarradores momentos y destrozos que dejó el terremoto de 7.4 que afectó las principales ciudades del país

Las pantallas de los teléfonos celulares y las retinas de millones de colombianos registraron una misma escena a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto: la tierra temblando con una magnitud de 7.4 y una profundidad de 82 kilómetros.
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El epicentro, ubicado en el departamento del Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar según el Servicio Geológico Colombiano, dejó grabadas imágenes de evacuaciones masivas, polvo emergiendo de edificios caídos y ciudadanos buscando sobrevivientes entre los restos.