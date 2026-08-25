Fotomultas en Colombia: así será la revisión que ordenó el presidente De la Espriella

Tras el anuncio del Gobierno nacional de iniciar una revisión integral del funcionamiento y la legalidad de los sistemas de fotodetección en Colombia, volvió al centro del debate una pregunta de fondo: ¿las fotomultas realmente contribuyen a prevenir siniestros viales o pueden terminar convirtiéndose en mecanismos de recaudo?
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, luego de que se confirmara la medida.