Llueve menos y de ahorro, nada: ante escasez, EPM advierte interrupciones en el servicio de acueducto en Antioquia

La escasez de lluvias en el país sigue preocupando a autoridades y a las empresas que proveen de servicios públicos, pero, perece que no tanto a muchos usuarios. En Antioquia, la situación es alarmante y ya comienza a advertirse la posibilidad de interrupciones del servicio de agua en el departamento. Y es que, los niveles de las cuencas que abastecen de agua son bajos y, por ejemplo, la quebrada Doña María, que hace parte del abastecimiento del sistema San Antonio de Prado, en el occidente de Medellín, disminuyó entre mayo y julio pasados, cerca de un 23 % la cantidad de agua disponible.

La crítica situación advertida por EPM, que también se evidencia en la quebrada Santa Elena (Oriente de Medellín), que aporta al sistema La Cascada, obligando al bombeo desde el afluente La Bocaná en operación continua, durante las 24 horas, es la consecuencia de una sequía y la falta de ahorro de los ciudadanos.

Si las lluvias continúan por debajo de los valores habituales y los caudales siguen descendiendo podrían presentarse interrupciones del servicio de acueducto. Foto: Cortesía.

Según la empresa de servicios públicos, las lluvias de los últimos días no han sido suficientes para recuperar los caudales de ocho de las 16 fuentes menores, con las que EPM cuenta para potabilizar el agua y abastecer algunos sectores del Valle de Aburrá. Pero, aún es más preocupante el panorama de lo que viene: en agosto, septiembre y octubre próximos los análisis climáticos proyectan precipitaciones alrededor de un 30 % inferiores a los promedios históricos en gran parte de Antioquia, lo que reduciría los aportes de agua a las cuencas que abastecen los sistemas de acueducto para su potabilización.

Según, Santiago Wilches Yepes, gerente de acueducto y alcantarillado de EPM, si bien el 96 % de los usuarios es atendido directamente de embalses, un 4 % se beneficia directamente de fuentes menores. Esto, considera, es muy importante teniendo en cuenta que las precipitaciones en la región están por debajo del 30 % de lo que es un año normal. “Puede estar lloviendo, pero está lloviendo mucho menos y, entonces, necesitamos consumir menos agua para que nos alcance para todos, tanto los que dependen directamente de las fuentes menores, como en general todo el sistema, porque en los embalses también se ha visto una reducción significativa”, enfatiza.

Para los próximos meses se proyectan lluvias alrededor de un 30 % por debajo de los promedios históricos en gran parte de Antioquia. Foto: Cortesía

La ecuación es sencilla y debe despertar la conciencia de los ciudadanos: ante las cada vez menos lluvias, se afectan radicalmente los sistemas abastecidos directamente por ríos y quebradas que no cuentan con capacidad de almacenamiento como los embalses. Cuando disminuyen las precipitaciones, bajan los caudales y, con ellos, la cantidad de agua disponible para captar, potabilizar y, posteriormente, distribuir a los usuarios.

EPM toma medidas

El monitoreo de las fuentes es permanente. Con esta acción, EPM obtiene información actualizada con el fin de tomar decisiones operativas. El seguimiento se concentra, especialmente, en fuentes asociadas a los sistemas Aguas Frías, Barbosa, Caldas, San Antonio de Prado, San Cristóbal y La Cascada.

EPM ha cubierto los sistemas más impactados con otros que tienen mejores niveles. Foto: Cortesía.

Las proyecciones indican que, si persiste el escenario de menores precipitaciones, algunas podrían alcanzar durante los próximos meses condiciones que limiten la cantidad de agua disponible para su captación. El servicio de acueducto de los hogares no se ha interrumpido, básicamente, porque EPM ha cubierto los sistemas más impactados con otros que tienen mejores niveles. No obstante, la empresa es tajante en reiterar que, si continúa reduciéndose la disponibilidad de agua, podrían presentarse interrupciones del servicio en algunos sectores del Valle de Aburrá. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: