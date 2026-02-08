x

El cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia; Gobernación y Policía ofrecen hasta $50 por cada uno

El anuncio se produce en un contexto de preocupación por el asesinato de dos policías en Anorí.

  Cartel de los más buscados de Antioquia por homicidio. Foto: X Departamento de Policía Antioquia @Policiantioquia
    Cartel de los más buscados de Antioquia por homicidio. Foto: X Departamento de Policía Antioquia @Policiantioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Gobernación de Antioquia, en articulación con la Policía Nacional, publicó recientemente el cartel de los más buscados por homicidio en el departamento, como parte de una estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y reducir los delitos de alto impacto en esta región del noroccidente de Colombia.

De acuerdo con información oficial, el afiche incluye a 27 personas señaladas de homicidio, feminicidio, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tortura, entre otros delitos, y contempla recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura.

El anuncio del cartel se presentó en un consejo de seguridad departamental, mientras insisten en la necesidad de combinar acciones operativas, inteligencia policial y cooperación ciudadana.

La medida se alinea con otras iniciativas recientes en Antioquia, donde las autoridades han divulgado afiches similares para perseguir estructuras vinculadas con secuestros, extorsiones y bandas como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

En paralelo, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio de dos integrantes de la Policía en zona urbana del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

El caso fue abordado también en el consejo de seguridad departamental, donde se planteó como una prioridad capturar a los responsables y enviar un mensaje de rechazo a los ataques contra servidores públicos.

InfogrÃ¡fico
El cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia; Gobernación y Policía ofrecen hasta $50 por cada uno

El nuevo cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia hace parte de una política de recompensas que busca incentivar la colaboración ciudadana.

Según la Gobernación, el comité de recompensas ha autorizado pagos por alrededor de 1.600 millones de pesos en los últimos meses por información que contribuyó a la captura o neutralización de presuntos delincuentes en diferentes subregiones del departamento.

La publicación del listado, en el que aparecen alias “Cinto”, “Abraham”, “Alambrito”, “Villa”, “Jaz”, “Laura”, “Once” y “Momia”, entre otros, apunta a casos concretos de homicidios múltiples, feminicidios y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en municipios como Andes, Caucasia, Rionegro, Amalfi, Yolombó, Remedios, Hispania y nuevamente Andes.

En Antioquia confluyen estructuras como el Clan del Golfo, bandas locales y grupos armados que buscan controlar rutas y rentas ilegales, lo que ha tenido impacto directo en las tasas de homicidio y en hechos de violencia selectiva.

En el plano local, Antioquia ha recurrido de manera reiterada a estos listados para visibilizar a presuntos cabecillas y sicarios de organizaciones armadas ilegales. Recientemente, la Gobernación presentó un cartel con los más buscados por secuestro y extorsión, en el que se incluyeron líderes del Clan del Golfo y disidencias de las Farc, con recompensas de hasta 250 millones de pesos.

