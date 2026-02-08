Colombianos gastaron $3,87 billones en calzado durante el 2025, ¿cuáles son las tendencias para 2026?

A la hora de vestir, el calzado es una pieza fundamental, pues su elección puede mejorar o empeorar la imagen de lo que se luce en ese momento, además de ser un reflejo de la personalidad de alguien y mostrar si se está o no acorde a una ocasión.
Los productores de zapatos entienden esta importancia, por eso un total de 6.617 empresas en Colombia se encargan de producir todo tipo de zapatos para el uso de los colombianos y para exportar a otras naciones.
En el caso de los colombianos, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus manufacturas (Acicam) reveló el informe sobre consumo y producción del 2025, además de hacer una caracterización del sector.
De acuerdo con el informe de la agremiación, los colombianos gastaron de enero a diciembre de 2025 un total de $3,87 billones en calzado, significando esto un 3,4 % mayor al año anterior.
Para lograr esa cifra, Acicam detalló las temporadas claves en la compra de calzado a nivel nacional, siendo la más alta el mes de diciembre donde a nivel nacional el gasto de los hogares fue de $421.739 millones, siendo esto un 3,1% mayor que diciembre de 2024.
Después aparece la prima de mitad de año, que impulsaron al sector a que en los meses de junio y julio tuvieran un alto consumo en zapatos, especialmente este último, donde el gasto marcó un total de $365.162 millones. El mes de enero fue el tercero con mayor compra de calzado, con un total de $316.103 millones.