Colombianos gastaron $3,87 billones en calzado durante el 2025, ¿cuáles son las tendencias para 2026?

A la hora de vestir, el calzado es una pieza fundamental, pues su elección puede mejorar o empeorar la imagen de lo que se luce en ese momento, además de ser un reflejo de la personalidad de alguien y mostrar si se está o no acorde a una ocasión. Los productores de zapatos entienden esta importancia, por eso un total de 6.617 empresas en Colombia se encargan de producir todo tipo de zapatos para el uso de los colombianos y para exportar a otras naciones. Lea también: Conozca el Paquete Completo: el “todo en uno” que impulsa a la industria textil en Colombiatex 2026 En el caso de los colombianos, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus manufacturas (Acicam) reveló el informe sobre consumo y producción del 2025, además de hacer una caracterización del sector. De acuerdo con el informe de la agremiación, los colombianos gastaron de enero a diciembre de 2025 un total de $3,87 billones en calzado, significando esto un 3,4 % mayor al año anterior. Para lograr esa cifra, Acicam detalló las temporadas claves en la compra de calzado a nivel nacional, siendo la más alta el mes de diciembre donde a nivel nacional el gasto de los hogares fue de $421.739 millones, siendo esto un 3,1% mayor que diciembre de 2024. Después aparece la prima de mitad de año, que impulsaron al sector a que en los meses de junio y julio tuvieran un alto consumo en zapatos, especialmente este último, donde el gasto marcó un total de $365.162 millones. El mes de enero fue el tercero con mayor compra de calzado, con un total de $316.103 millones.

¿Cuál es la ciudad que más gasta en calzado?

De acuerdo con cifras del gremio, la ciudad que más gastó en calzado en el 2025 fue Bogotá, quien destinó $1,27 billones a la compra de zapatos, representando un 33 % del mercado nacional. Por otro lado, Medellín es la segunda ciudad que más compra productos de calzado, gastando $372.096 en el 2025, siendo esto el 10 % de las compras a nivel nacional.

Cali, Barranquilla y Bucaramanga completan el top 5 de las ciudades que más destinaron dinero al consumo de calzado mientras que Cartagena, Pereira, Pasto, Villavicencio y Manizales cierran la lista de las 10 ciudades con mayor consumo de estos productos.

¿Cuál es el calzado favorito de los colombianos?

Respecto a las preferencias de los colombianos, EL COLOMBIANO conversó con William Parrado, vicepresidente ejecutivo de Acicam, quien aclaró el panorama sobre el tipo de calzado que buscaban los consumidores en el territorio nacional. De acuerdo con Parrado, el calzado que más se consume en Colombia es el deportivo. “Creo que estamos un poco más cómodos ahora, veamos en las oficinas ya todos utilizamos tenis, ya zapato un poco más cómodo. Entonces, este tipo de calzado, ha tenido un peso más grande”, subrayó. Así mismo, el vicepresidente ejecutivo de Acicam recalcó que la línea del cuero se mantiene, sobre todo en quienes prefieren estilos clásicos y vintage. Estas preferencias en consumo en el mercado colombiano van alineadas a la demanda desde el exterior, donde el cuero sigue siendo teniendo una participación importante en las exportaciones, pues en el 2025 se exportaron 2.802.555 pares donde Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica fueron los principales mercados.

Esta es la tendencia en calzado para el 2026

EL COLOMBIANO estuvo presente en el International Footwear & Leather Show y Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología (IFLS+EICI) celebrada en Corferias, Bogotá. Allí, varios fabricantes, entre ellos Calzados Exóticos y Lord, empresas que juntos a otras 11 viajaron a la capital con apoyo de la Alcaldía de Medellín, le mencionaron a este medio que dentro de lo más solicitado están los zapatos con detalles en pedrería, donde predominan los colores fuertes y el brillo en cuanto al calzado femenino. En este mismo sentido, la especialista en sandalias, Calzado Geral´s, compartió con EL COLOMBIANO las tendencias en este tipo de zapatos, resaltando que la preferencia en la actualidad son los velcros en cuanto a material y los colores negro y tonos café y miel.

Los colores negro y tonos de café y miel se imponen en las sandalias. Foto: Brian Ferney Valencia Ríos

Respecto al calzado masculino, una de las empresas presentes en el evento fue Zodiak, una compañía que se convirtió en ícono local calzando a los caballeros en la década de los 90 con sus característicos Apache.

Durante su último videoclip Feid usó referencias de la marca Zodiak en colores verde y negro. Foto: Brian Ferney Valencia Ríos