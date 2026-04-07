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Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá

Camargo precisó que hubo un vacío informativo en la solicitud del Gobierno Nacional. Según la funcionaria, la omisión de los alias en la documentación impidió que el organismo judicial verificara oportunamente el estatus de reclusión de los señalados.

  • Luz Adriana Camargo, fiscal general, dio esta información en entrevista radial. Foto: Manuel Saldarriaga
    Luz Adriana Camargo, fiscal general, dio esta información en entrevista radial. Foto: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 3 horas
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En una entrevista concedida a Caracol Radio, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que se decidió revocar la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura que pesaban sobre líderes de estructuras criminales que adelantan diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.

No obstante, Camargo precisó que la medida de suspensión se mantendrá para las otras 7 órdenes de captura restantes.

“De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, expresó.

En contexto: ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’: estos son los 23 cabecillas del ‘Tarimazo’ de Petro a los que la Fiscalía les levantó órdenes de captura

Además, la fiscal dijo que “de verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”.

Cabecillas a los que les retiraron la suspensión de captura

En el artículo primero del documento de la Fiscalía se decidió revocar parcialmente la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, retirando como beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura a “Andrés Felipe Rodas Montoya, Carlos Augusto Correa López, Dayron Alberto Muñoz Torres, Elder Darbey Zapata Rivera, Freyner Alfonso Ramírez García, Iván Darío Suárez Muñoz, Jesús David Hernández Grisales, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, José Leonardo Muñoz Martínez, Juan Camilo Rendón Castro, Juan Carlos Mesa Vallejo, Juan Fernando Álvarez, Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, Paulo Andrés Torrez Flórez, Sebastián Murillo Echeverri y Walter Alonso Román Jiménez”.

La suspensión

Hace una semana exactamente, se anunció la suspensión de las órdenes de captura contra 23 de los principales jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Esta decisión inmediatamente tuvo fuertes cuestionamientos, ya que esta cobijó a figuras clave de organizaciones como ‘La Oficina’, ‘La Terraza’ y bandas con fuerte presencia en Bello y otros municipios del área metropolitana.

Puede leer: “Hay una persecución”: Mesa de Paz de Itagüí reacciona a reversazo de la Fiscalía con órdenes de captura

La medida, que fue adoptada luego de una solicitud del Gobierno de Gustavo Petro dentro de la estrategia de “paz urbana”, buscaba permitir que estos líderes actúen como voceros desde la cárcel de Itagüí.

Entre ellos figuran históricos de ‘La Oficina’, como alias Tom, ‘Douglas’, ‘Clemente’ e ‘Iván el Barbado’; líderes con influencia en Bello y el norte del área metropolitana, como alias ‘Albert’, ‘Perica’, vinculado a ‘Pachelly’, y ‘El Montañero’, de ‘El Mesa’.

También figuran enlaces y mandos medios, entre los que se encuentran alias ‘Lindolfo’, ‘El Indio’ (Los Triana), ‘Juan 23’ y ‘Pocho’ (Trianón), entre otros.

Entérese: “No contempla libertad para quienes cumplan condenas o medidas de aseguramiento”: Fiscalía sobre suspensión de órdenes de captura a cabecillas

El pronunciamiento del alcalde de Medellín

En medio de una entrevista que le concedió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la FM, aseguró que este anuncio de la fiscal es una “buena decisión para enderezar el camino”.

Además, señaló que todavía quedan siete órdenes de captura “en observación” y que “le solicitaría también a la señora fiscal que revise este caso”.

Justamente, el alcalde se refirió al caso de alias ‘El Montañero’, Gustavo Adolfo Pérez Peña -máximo cabecilla de “El Mesa”, estructura nacida en Bello con tentáculos en varias regiones del país- que “queda con orden de captura suspendida”.

También señaló en entrevista que “en este momento hay orden de captura vigente contra alias ‘El Montañero’ por temas de homicidio. Se habla de narcotráfico a Europa, especialmente a España y a otros países. Es un tipo muy peligroso de la estructura ‘El Mesa’, que tiene alcance transnacional”.

Amplíe la noticia: Exclusivo | Resolución de Fiscalía frenó inminente captura por homicidio de ‘el Montañero’, vocero de bandas del Valle de Aburrá

Por último, dijo que “en últimas el país no puede seguir en manos de bandidos. Usted aquí ve que lo que está gobernando básicamente es un agente que hizo alianzas con estructuras criminales”.

En un posterior mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde aseguró que “el caso de alias ‘el Montañero’ es muy grave. Inaceptable que el gobierno Petro le haya solicitado a la Fiscalía que levante orden de captura vigente por homicidio”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la resolución 0079 de la Fiscalía?
Es el documento oficial emitido por la Fiscal General que revoca la suspensión de capturas a 16 líderes criminales del Valle de Aburrá, corrigiendo el vacío informativo en la solicitud del Gobierno Nacional.
¿Cuántas órdenes siguen suspendidas?
Actualmente, 7 órdenes de captura continúan suspendidas mientras se revisa su legalidad.
¿Cuál es la postura de Federico Gutiérrez frente a estas capturas?
El alcalde de Medellín considera la revocatoria como una decisión acertada para “enderezar el camino”, aunque exige que se revisen las 7 suspensiones restantes por la peligrosidad de los implicados.

Temas recomendados

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