Cuatro firmantes de paz fueron detenidos por Venezuela en puente internacional de Arauca, ¿qué pasó?

Colombia denunció este viernes la detención en Venezuela de cuatro antiguos guerrilleros de las Farc que firmaron la paz en 2016 y de un funcionario de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).

Este 14 de agosto, los cinco colombianos cruzaron a Venezuela para hacer “turismo” tras participar en un acto de entrega de ayuda económica a firmantes de paz en la región de Arauca (noreste), explicó la ARN en un comunicado. Más tarde, desde Caracas confirmaron su detención.

Lea más: Estos son los lugares a los que es seguro viajar en América Latina y el Caribe según Estados Unidos, ¿está Colombia?

El hecho habría ocurrido en el puente José Antonio Paez, zona fronteriza de Arauca con Venezuela, según la información preliminar.

Colombia activó “los canales institucionales y diplomáticos para esclarecer los hechos” y asegurar “el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos”, añadió la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Colombia estrechó lazos con Venezuela tras la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. Pero la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, en Venezuela, a mediados de 2024, distanció a los mandatarios.

La retención ocurre en medio de acercamientos diplomáticos entre los gobiernos para coordinar a sus fuerzas armadas en la lucha contra los grupos ilegales en la frontera.