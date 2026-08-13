hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin EN VIVO | Telemaratón #ColombiaSeLevanta

hace 2 horas

2026-08-13 17:31:31

La Telemaratón Colombia se levanta reunirá a Teleantioquia y otros medios aliados en una jornada solidaria. La transmisión contará con artistas, periodistas, empresarios, creadores de contenido e invitados especiales.

Durante diez horas, la programación buscará impulsar donaciones para las familias afectadas por el terremoto en Antioquía, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca....