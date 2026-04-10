Estas son las fallas en el sistema de trámite de pasaportes que encontró la Procuraduría en su inspección

Una falla en la plataforma SITAC —el sistema con el que se gestionan los trámites de pasaportes— desató una cadena de revisiones y cuestionamientos sobre el funcionamiento del servicio en el país.
Tras la caída del sistema, que dejó a cientos de ciudadanos sin posibilidad de agendar citas o reclamar su documento durante más de dos días, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para indagar qué ocurrió.
La inspección se centró en el estado tecnológico de la entidad, con especial énfasis en SITAC: su desarrollo, mantenimiento y condiciones de operación.
En esa revisión, el ente de control detectó fallas importantes, particularmente en la actualización y fortalecimiento del sistema, lo que habría afectado tanto los procesos internos como la atención al público.
Además, se señaló que la plataforma ha sido blanco reciente de ataques cibernéticos, lo que agravó la interrupción del servicio y el suministro de libretas.