Elecciones presidenciales 2026: quiénes pueden pedir ayuda mientras votan y en qué circunstancias

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que las personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, sordoceguera o movilidad reducida podrán recibir asistencia durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia.
La entidad explicó quiénes tienen derecho a ingresar acompañados al cubículo de votación, qué medidas de accesibilidad estarán disponibles en los puestos electorales y cómo se aplicarán los protocolos de apoyo en el país y en el exterior, donde más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar.
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Para estos comicios fueron habilitados 41.421.973 ciudadanos, de los cuales 40.007.312 podrán votar en Colombia y 1.414.661 lo harán desde el exterior. El censo electoral está conformado por 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres.
La Registraduría dispuso 13.742 puestos de votación y 122.016 mesas dentro y fuera del país. En territorio nacional funcionarán 13.489 puestos, mientras que en otros países estarán habilitados 253 puntos de votación. La jornada en el exterior comenzó el 25 de mayo y se extenderá hasta el 31 de mayo.