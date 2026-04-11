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Mentiras y juguetes sexuales: Así cayó extranjero que pretendía hacer turismo sexual en Medellín y Cartagena

El extranjero poseía un equipaje sospechosos y su entrevista migratoria presentó inconsistencias. Esto fue lo que ocurrió

  • El ciudadano alemán permanecerá en control migratorio hasta que se defina su salida. Foto: Migración Colombia
    El ciudadano alemán permanecerá en control migratorio hasta que se defina su salida. Foto: Migración Colombia
  • Foto: Migración Colombia
    Foto: Migración Colombia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Migración Colombia inadmitió en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a un ciudadano alemán al detectar posibles indicios de que su visita tenía fines de explotación sexual.

El procedimiento se llevó a cabo durante los controles habituales de ingreso al país en la terminal aérea ubicada en Palmira, Valle. La medida de inadmisión fue tomada luego de que las autoridades identificaran graves inconsistencias durante la entrevista migratoria.

Lea también: Inadmiten a otro ciudadano estadounidense por turismo con fines de explotación sexual en el José María Córdova

El extranjero no logró sustentar de manera coherente el propósito real de su viaje, además de que la información que compartió no fue compatible con sus antecedentes, pues habría asegurado que era su primera vez en Colombia, pero una verificación exhaustiva reveló registros de visitas anteriores, especialmente a la ciudad de Medellín.

Además de las contradicciones en su testimonio, las autoridades encontraron otros elementos de alerta como un equipaje sospechoso, pues portaba juguetes sexuales entre sus pertenencias.

Respecto a su itinerario, sus planes incluían desplazamientos hacia Cartagena y Medellín, destinos que reforzaron las sospechas de los funcionarios basados en protocolos de prevención de explotación sexual.

Según los datos de Migración Colombia, en lo ocurrido del año 2026 ya han sido inadmitidos 44 extranjeros identificados como posibles ofensores sexuales. Esta cifra se suma a los 110 casos registrados durante el año 2025, donde la mayoría de los implicados eran ciudadanos estadounidense.

Asimismo, los oficiales de Migración han detectado que los extranjeros que pretenden hacer turismo con fines de explotación sexual eligen ingresar a Colombia por aeropuertos diferentes al de Medellín o Cartagena para intentar pasar desapercibidos y no levantar sospechas ante las autoridades.

Foto: Migración Colombia
Foto: Migración Colombia

Con esta inadmisión, el ciudadano alemán no podrá continuar con su itinerario hacia Medellín y Cartagena y deberá permanecer bajo control migratorio hasta que se coordine su salida del puesto fronterizo el cual puede ser a su punto de origen o a un tercer país debido a que legalmente nunca ingresó a territorio colombiano.

Siga leyendo: En 2026, ya han inadmitido a 44 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Migración Colombia inadmitió al extranjero en Cali?
Debido a que el ciudadano alemán no pudo sustentar el propósito de su viaje, mintió sobre sus antecedentes de visitas a Medellín y portaba juguetes sexuales en su maleta
¿Qué sucede con un extranjero cuando es inadmitido?
Legalmente se considera que la persona nunca ingresó al territorio nacional. El ciudadano debe permanecer bajo custodia de Migración Colombia hasta que se coordine su regreso al punto de origen o a un tercer país en el primer vuelo disponible.
¿Cuál es la ciudad de Colombia con más controles a turistas extranjeros?
Aunque Medellín y Cartagena son los destinos más vigilados, en 2026 las autoridades han reforzado los controles en Cali (Alfonso Bonilla Aragón)

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