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¿Se embolató la extradición de Zulma Guzmán? Gobierno confirma que no regresaría a Colombia en 2026

El ministro de Justicia explicó las complicaciones que estaría enfrentando el proceso de extradición de la principal señalada por el envenenamiento de talio en unas frambuesas a dos menores de edad.

  • Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, dio detalles sobre el proceso de extradición de Zulma Guzmán, señalada del envenenamiento de dos menores de edad que ingirieron talio en un frambuesas. Fotos: Colprensa y captura video YouTube
    Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, dio detalles sobre el proceso de extradición de Zulma Guzmán, señalada del envenenamiento de dos menores de edad que ingirieron talio en un frambuesas. Fotos: Colprensa y captura video YouTube
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El proceso de extradición de la empresaria Zulma Guzmán, principal señalada del envenenamiento de dos menores de edad que ingirieron talio en unas frambuesas, estaría enfrentando algunos obstáculos, haciendo que este demore hasta el 2027.

Así lo confirmó Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, quien explicó que la complejidad de los trámites internacionales y las garantías procesales impiden que el traslado se concrete durante el presente año.

Lea también: Extradición de Zulma Guzmán podría tardarse hasta el 2027: estas son las fechas claves sobre su proceso judicial

Dentro de las exigencias para que el proceso avance está la petición del Reino Unido de realizar una inspección técnica en los centros de reclusión colombianos, pues una experta independiente deberá visitar la cárcel La Modelo de Bogotá, lugar en Colombia donde sería privada de la libertad mientras continúa el proceso, con el fin de verificar si las condiciones de reclusión cumplen con los estándares de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El resultado de este concepto será fundamental para que la justicia británica determine si es viable entregar a la capturada a las autoridades nacionales.

Además, según la explicación del ministro Cuervo, a pesar de que se realizan audiencias de control mensuales, la sesión clave para empezar a decidir sobre la extradición no se llevará a cabo sino hasta noviembre de 2026.

El funcionario detalló que, de igual manera si para antes de esa fecha ya se recibiera la información de la experta y se decidiera conceder el traslado, Guzmán cuenta con la garantía de apelar la decisión en una segunda instancia, lo que extendería los tiempos significativamente.

Ante esa demora, se ha conocido que las víctimas y sus representantes legales han solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante la audiencia de imputación de cargos de forma virtual.

Con esta medida se buscaría que el proceso penal avance en Colombia mientras se resuelven las complejidades diplomáticas y judiciales en Europa.

El Gobierno Nacional ha enfatizado que, aunque los sistemas judiciales son complejos, se mantendrán las gestiones para que Guzmán responda ante la justicia colombiana. De hecho, ya en el pasado mes de febrero el ministro Cuervo, a través de la Cancillería, solicitó al Gobierno de Reino Unido la “importancia y prioridad” que tiene para el Estado el retorno al país de la empresaria.

“Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, dice un documento radicado por canales diplomáticos el pasado 27 de febrero.

Colombia tiene un tratado de extradición con Reino Unido desde el siglo XIX, sin embargo, es el sistema judicial británico quien tiene la decisión final basado en sus garantías procesales establecidas.

Siga leyendo: MinJusticia pidió al Reino Unido acelerar la extradición de Zulma Guzmán por caso de menores envenenadas

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