Gobierno seguirá negociando con el Clan del Golfo a pesar de la extradición de ‘Chiquito Malo’: así benefician a cinco de sus cabecillas

El alias de Chiquito Malo, un hombre cuyo nombre de pila es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, está en el radar de la Fuerza Pública desde el 2022, cuando según información de inteligencia militar, asumió las riendas del Clan del Golfo tras la captura de alias Otoniel. La Corte Suprema ya avaló su extradición.
‘Chiquito Malo’, por quien las autoridades colombianas ofrecían una recompensa superior a los 4.000 millones de pesos, deberá comparecer ante una corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos.
Allí enfrentará cargos que lo relacionan con la coordinación y el financiamiento del tráfico de cocaína, dentro de una estructura criminal con alcance entre diferentes países de la región y del mundo.