Diego Arias y Milton Casco reconocieron dificultades de Nacional en Ibagué y ya piensan en Millonarios

Atlético Nacional cayó 1-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué, en un partido donde las circunstancias del juego condicionaron el desempeño del equipo visitante. Tras el partido, el técnico Diego Arias y el defensor Milton Casco ofrecieron sus impresiones en rueda de prensa.
Arias destacó la dificultad de enfrentarse a un rival fuerte en casa: “Sabíamos que ellos generan mucho volumen de juego en condición de local. Pensábamos que era importante el momento defensivo, ser agresivos en las pérdidas y activar rápido la presión. Comenzamos el partido costando un poco, y tras la expulsión nos tocó defender más atrás”.