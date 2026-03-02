Estos son los 20 candidatos con líos judiciales que quieren una curul en el Congreso

A menos de una semana de que el país elija el Congreso para el periodo 2026-2030, salen a flote los antecedentes judiciales de varios aspirantes que buscan una curul. Un informe revela que al menos 20 candidatos llegan a la contienda con investigaciones abiertas, procesos penales o graves cuestionamientos. Entre los casos identificados aparecen aspirantes salpicados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), otros señalados por presunta corrupción en contratación pública y algunos vinculados a investigaciones por distintos delitos que van desde irregularidades administrativas hasta conductas de mayor gravedad. Lea aquí: Campaña del petrismo: entre los ‘tarimazos’ millonarios y denuncias por gastos y contratos Aunque en varios expedientes no existen condenas y rige la presunción de inocencia, el solo hecho de que estén bajo la lupa judicial plantea preguntas sobre la idoneidad y la ética de quienes buscan legislar. Una investigación del portal Observadores Colombia, dio a conocer el listado de 14 aspirantes al Senado y 6 a la Cámara de Representantes, representando a 9 partidos políticos y con presencia en 11 departamentos del país. Entre los señalados se encuentran 14 hombres y 6 mujeres que arrastran procesos por diversos delitos. Entérese: EXCLUSIVO | Los chats que destaparon la red criminal del Clan del Golfo en Europa

Principales nombres y delitos señalados

De acuerdo con el reporte, también publicado por la periodista Diana Saray, los candidatos están vinculados a procesos que van desde la corrupción hasta el lavado de activos.

Presunta corrupción

En este grupo destacan nombres como Edwin Gilberto Ballesteros (Cambio Radical), Yenica Sugein Acosta (Centro Democrático), David Racero (Pacto Histórico), Astrid Sánchez Montes de Oca (Partido de la U) y John Moisés Besaile (Partido de la U), Richard Aguilar Villa Partido Liberal (Santander), John Moisés Besaile Fayad Partido de la U (Córdoba) y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza Partido de la U (Norte de Santander). Escándalo de la UNGRD Varios congresistas que hoy buscan la reelección aparecen mencionados o vinculados en las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos de presunta corrupción que más ha golpeado al gobierno de Gustavo Petro. Derivó en la salida de altos funcionarios, abrió procesos penales y disciplinarios. Para la administración Petro, que llegó al poder con un discurso de lucha frontal contra la corrupción, el caso significó un duro golpe a su narrativa y a su capital político. Conozca: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia En este contexto, la presencia de congresistas salpicados por este escándalo en las listas para el nuevo periodo legislativo reaviva el debate sobre responsabilidades políticas, controles internos en los partidos y la coherencia entre el discurso anticorrupción y las prácticas en la conformación de candidaturas. Entre los políticos implicados que buscan curul, están Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Wadith Manzur (Partido Conservador), Martha Peralta Epieyú (MAIS) y Julio Elías Chagüi (Partido de la U), todos con aspiraciones de mantenerse en el Capitolio. Otros aspirantes como el senador Didier Lobo (Cambio Radical) y Olga Milena Flórez (Frente Amplio) aparecen investigados por enriquecimiento ilícito, mientras que Alex Xavier Flórez (Pacto Histórico) enfrenta procesos por lavado de activos. Los senadores Isabel Zuleta (Pacto Histórico) y León Fredy Muñoz (Alianza Verde), tienen procesos abiertos por presunto abuso de función pública.

Llamado a la responsabilidad del votante