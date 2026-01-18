x

Ataque de disidencias con explosivos en Cajibío, Cauca, afectó un hospital y torres de energía

Hasta el momento no hay reporte de personas heridas ni de víctimas fatales por los hechos ocurridos en la madrugada del 18 de enero.

  • El ESE Centro Uno Hospital San Juan Bautista sufrió graves afectaciones en sus instalaciones tras las explosiones. FOTO: Tomada de redes sociales.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Hay preocupación entre los habitantes del municipio de Cajibío, en el departamenteo del Cauca, luego de escucharse una serie de explosiones en la madrugada de este 18 de enero, las cuales ocasionaron daños en parte de la infraestructura eléctrica, las instalaciones del ESE Centro Uno hospital San Juan Bautista y varias viviendas ubicadas en el casco urbano del municipio.

Un habitante de la zona dijo que empezó a escuchar las detonaciones alrededor de la medianoche y que luego logró oír otra a los pocos minutos, lo que interrumpió su tiempo de descanso.

“Nos tocó estar despiertos el resto de la madrugada porque pensamos que se trataba de un hostigamiento más fuerte, entonces cuando se escucharon las detonaciones, muchas familias lo que hicimos fue estar alerta para así no quedar en medio de la confrontación, si se presentaba, pero no, después de las explosiones por fortuna no escucharon más y la gente medio se tranquilizó”,expresó al diario El País de Cali.

Lea también: Tragedia minera en Boyacá: cuatro personas murieron por acumulación de gases en un socavón

De acuerdo con la información preliminar, el ataque iba dirigido contra una estación de la Policía Nacional del municipio. Las explosiones, que también se escucharon en Popayán y Piendamó, derribaron la torre de energía cercana al centro asistencial.

Amanda Nubia Elvira Méndez, personera de Cajibío, señaló que “fueron explosiones muy grandes, pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan fuerte que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla únicamente de daños materiales”.

Entérese: Al menos 30 guerrilleros muertos por combate entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare

Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre el número de lesionados o víctimas fatales. No obstante, se indica que en este territorio hay una fuerte injerencia de las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

“Por fortuna no tenemos reporte de personas heridas o de víctimas mortales en este hecho que rechazamos contundentemente como Personería, de ahí que ahora vamos a atender a las comunidades, buscando la forma de apoyarlas”, agregó la funcionaria.

Siga leyendo: Accidente de tren en Duitama dejó una mujer muerta y tres heridos: vagones se desacoplaron en plena vía

