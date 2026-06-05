Nueva tragedia en Sutatausa: Explosión en mina de carbón deja un muerto y cuatro mineros atrapados

Los organismos de socorro confirmaron que el cuerpo de uno de los mineros fue recuperado alrededor de las 4:00 p. m. del jueves; además, un trabajador fue rescatado con vida . Este último fue valorado en el sitio y remitido de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata.

Informes preliminares de las autoridades indican que el estallido, que se escuchó hacia las 2:00 p. m. del jueves, pudo ser provocado por una acumulación de gas metano en el interior del socavón . Al momento del siniestro, seis operarios se encontraban adelantando labores al interior de la mina .

El municipio de Sutatausa, Cundinamarca , vuelve a enfrentar una emergencia tras una fuerte explosión registrada en el socavón de la mina de carbón conocida como La Carbonera, ubicada exactamente en la vereda Las Peñas.

Cuatro mineros continúan atrapados. Los equipos de rescate continúan trabajando arduamente para localizar y extraer a los trabajadores que permanecen bajo tierra.

En el lugar de la tragedia trabaja de manera articulada el Equipo de Salvamento Minero, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, con apoyo de la Policía y personal de la alcaldía local.

Actualmente, las operaciones se concentran de forma prioritaria en asegurar la ventilación y la estabilidad estructural de la mina para permitir el avance seguro de los rescatistas.

Esta nueva tragedia ocurre exactamente un mes después de otra emergencia minera en el mismo municipio (en la mina La Ciscuda), la cual cobró la vida de nueve trabajadores. La repetición de estos accidentes en la misma zona ha encendido nuevamente las alarmas sobre las condiciones de seguridad y los riesgos que enfrentan los mineros en la región.

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Debido a las dificultades en materia de comunicación en la zona rural, las autoridades mantienen un monitoreo permanente mientras los familiares de los desaparecidos siguen con angustia las labores de búsqueda.

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