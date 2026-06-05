Nueva tragedia en Sutatausa: Explosión en mina de carbón deja un muerto y cuatro mineros atrapados

El municipio de Sutatausa, Cundinamarca, vuelve a enfrentar una emergencia tras una fuerte explosión registrada en el socavón de la mina de carbón conocida como La Carbonera, ubicada exactamente en la vereda Las Peñas.
Informes preliminares de las autoridades indican que el estallido, que se escuchó hacia las 2:00 p. m. del jueves, pudo ser provocado por una acumulación de gas metano en el interior del socavón. Al momento del siniestro, seis operarios se encontraban adelantando labores al interior de la mina.
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Los organismos de socorro confirmaron que el cuerpo de uno de los mineros fue recuperado alrededor de las 4:00 p. m. del jueves; además, un trabajador fue rescatado con vida. Este último fue valorado en el sitio y remitido de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata.