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De la Segunda División a la élite: Gustavo Puerta quedó en el once ideal de jugadores revelación del Mundial 2026

El centrocampista de 22 años, que le arrebató el puesto en la alineación titular a Richard Ríos y se destacó con Colombia hasta la fase final, ratificó su gran temporada con una actuación que lo elevó a nivel internacional.

  • La agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) hizo pública la lista del XI ideal de jugadores revelación de la Copa del Mundo 2026, y el colombiano Gustavo Puerta figura como una de sus piezas principales. FOTO: Tomada de redes sociales @gustavo_puerta_10
    La agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) hizo pública la lista del XI ideal de jugadores revelación de la Copa del Mundo 2026, y el colombiano Gustavo Puerta figura como una de sus piezas principales. FOTO: Tomada de redes sociales @gustavo_puerta_10
  • Gustavo Puerta con la camiseta de la Selección Colombia. FOTO: Getty
    Gustavo Puerta con la camiseta de la Selección Colombia. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi compartieron zona media con el jugador colombiano de 22 años, pero en el rubro de los remates de media distancia compitieron a una misma escala, según las estadísticas de la competición: Gustavo Puerta, la revelación.

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El desempeño del mediocampista vallecaucano en la Copa del Mundo 2026 no solo catapultó su nombre en la escena internacional, sino que lo consolidó como una de las grandes revelaciones sudamericanas en el certamen disputado en Norteamérica.

A pesar de que la Selección Colombia finalizó su participación en la fase de octavos de final tras perder desde el punto penal contra Suiza, el jugador salido del Bogotá F.C. y que ahora actúa en el Real Racing Club de Santander de España, logró posicionarse entre las figuras emergentes del torneo.

Y es que la agencia internacional Agence France-Presse (AFP) incluyó al volante en el XI Ideal de las revelaciones de la Copa del Mundo 2026, destacando su nivel futbolístico y anticipando un salto en su carrera profesional ante un eventual traspaso en el presente mercado de fichajes.

El respaldo de la crítica internacional

En su evaluación técnica, la reconocida agencia de noticias francesa resaltó el impacto táctico del jugador del Racing de Santander en medio del juego de la Selección Colombia en el Mundial.

“El volante del Racing de Santander, de donde podría salir este verano, se adueñó del mediocampo colombiano con una autoridad que ya había mostrado desde las categorías juveniles. Con gran despliegue físico y criterio para distribuir el balón, le quitó el puesto a Richard Ríos y fue pieza clave de Colombia también en el ataque con 11 disparos fuera del área, solo superado en el torneo por Kylian Mbappé y Lionel Messi”, explicaron.

Dentro de este equipo de destacados, Puerta comparte distinción junto con el guardameta paraguayo Orlando Gill, siendo los dos únicos representantes sudamericanos de la nómina completa de once jugadores del campeonato.

El plantel de revelaciones lo completan nombres como el inglés Nico O’Reilly, el español Pau Cubarsí, el noruego Antonio Nusa y el suizo Johan Manzambi, que no pudo jugar contra Colombia debido a una lesión no grave.

Rendimiento numérico de Puerta en el club y la selección

El reconocimiento en lo realizado en la cita orbital respondió a la regularidad sostenida por el mediocampista tanto en el fútbol europeo como en el conjunto nacional durante la última temporada.

Racing de Santander (2025/2026): Sumó 32 partidos disputados en LaLiga Hypermotion (segunda división de España), registrando 3 goles y 1 asistencia en 2.664 minutos de juego.

Selección Colombia (Mundial 2026): Disputó los 5 compromisos de la ‘Tricolor’ como titular, acumulando 439 minutos en cancha y aportando 1 asistencia.

Balance con Colombia: Alcanzó un total de 11 actuaciones con el seleccionado cafetero y 1 anotación con la selección absoluta.

Gustavo Puerta con la camiseta de la Selección Colombia. FOTO: Getty
Gustavo Puerta con la camiseta de la Selección Colombia. FOTO: Getty

Así es el once ideal de las revelaciones del Mundial 2026

Esta fue la estructura del XI ideal de revelaciones que presentó la agencia internacional bajo un sistema táctico 3-4-3. Además, la formación cuenta con el español Pau Cubarsí, defensa campeón con España y quien ganó el premio a mejor jugador joven del Mundial.

Portero: Orlando Gill (Paraguay, 26 años).

Defensas: Nico O’Reilly (Inglaterra, 21 años), Pau Cubarsí (España, 19 años), Lopes Cabral (Cabo Verde, 22 años).

Mediocampistas: Gustavo Puerta (Colombia, 22 años), Lucas Bergvall (Suecia, 20 años), Ayyoub Bouaddi (Marruecos, 18 años), Gilberto Mora (México, 17 años).

Delanteros: Antonio Nusa (Noruega, 21 años), Yan Diomande (Costa de Marfil, 19 años), Johan Manzambi (Suiza, 20 años, Friburgo).

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Bloque de preguntas

¿Qué medio internacional seleccionó a Gustavo Puerta en el XI ideal de revelaciones?
La agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) fue el medio encargado de seleccionar y publicar la alineación de los jugadores revelación de la Copa del Mundo 2026.
¿Qué estadística ofensiva destacó a Gustavo Puerta durante la Copa del Mundo 2026?
Gustavo Puerta registró 11 disparos desde fuera del área a lo largo del certamen, cifra con la que superó a la casi totalidad de participantes y quedó únicamente por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi.
¿A qué futbolista desplazó Gustavo Puerta para hacerse con la titularidad en Colombia?
Gustavo Puerta se adueñó del mediocampo cafetero al arrebatarle la posición titular a Richard Ríos, consolidándose en el once inicial del seleccionador nacional durante la cita orbital.
¿Qué otros jugadores sudamericanos integran el XI ideal de revelaciones del Mundial?
El único otro representante sudamericano en la nómina es el guardameta paraguayo Orlando Gill (26 años), compartiendo el reconocimiento continental junto al mediocampista colombiano.

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