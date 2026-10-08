“Pensé que nos íbamos a morir”: exmilitar evitó que un hombre abriera puertas de un avión en pleno vuelo Bogotá-Frankfurt

Durante el reciente trayecto del vuelo LH543 de Lufthansa, que cubría la ruta entre Bogotá, Colombia, y Frankfurt, Alemania, el pánico se apoderó de la cabina cuando un viajero colombiano intentó abrir las puertas de la aeronave en pleno vuelo. Y es que el viaje transatlántico que prometía ser idéntico a cualquier otro se transformó en una escena de angustia absoluta a 30.000 pies de altura, por lo que los pasajeros pensaron que “se iban a morir” en medio del suceso. Le puede interesar: Atentado en Cauca: disidencias usaron volqueta con explosivos cerca de más de 300 civiles para atacar base militar

El vuelo en donde ocurrió la situación era el LH543 de Lufthansa, que cubría la ruta entre Bogotá, Colombia, y Frankfurt, Alemania. FOTO: Lufthansa

Apenas una hora después del despegue, la tranquilidad a bordo se rompió. Michele Carlo Benedetto Cinque, un ciudadano alemán residente en Colombia y exparacaidista con entrenamiento militar, vio a un hombre de entre 30 y 33 años caminando a gran velocidad hacia la parte delantera de la nave. “Algo está mal aquí”, pensó Benedetto al notar la actitud sospechosa del sujeto. Tras desabrocharse el cinturón, observó cómo el individuo ignoraba la advertencia de un tripulante de edad avanzada y avanzaba hacia la zona media, donde se ubican las salidas de emergencia. Un grito desesperado en alemán de una azafata —“No hagas eso”—, según el relato conocido por Benedetto a la FM, desencadenó la respuesta inmediata del exmilitar para impedir las acciones del sujeto cuando vio al hombre jalando la palanca de apertura. Entérese: Identifican al copiloto de Flydubai que atacó al piloto con un hacha y provocó una emergencia en pleno vuelo

Los pasajeros del avión en medio del pánico y la tensión cuando el sujeto intentó abrir las puertas del avión. FOTO: Cortesía de redes sociales

Dos intentos de apertura y un forcejeo en el aire

Benedetto contó que corrió para contenerlo, pero la agresividad del sujeto desató un violento combate. El hombre empujó al auxiliar de vuelo y, aunque el residente en Colombia logró lanzársele al cuello para derribarlo, el agresor se zafó. “Tenía la fuerza como de un loco, como de una persona poseída”, relató Benedetto. Tras liberarse, el sujeto corrió hacia una segunda puerta en el lado opuesto del avión. Fue en ese instante cuando la tensión alcanzó su punto crítico. “Escuché como un clic y pensé que se iba a abrir la puerta y pensé que nos íbamos a morir”, expresó a la FM. Para neutralizar la amenaza, Benedetto le propinó tres golpes en el cuello, lo que logró aturdirlo. Dos pasajeros más se sumaron al forcejeo para fijarlo al suelo, permitiendo que la tripulación utilizara esposas metálicas y cables para inmovilizarlo, antes de sujetarlo definitivamente a un asiento con correas.

Vuelo LH543 de Lufthansa: la hipótesis de la microapertura y el desenlace del hecho

El incidente activó una alarma en la cabina de mando vinculada a la puerta 2L. Según lo analizado por la tripulación, se habría producido una microapertura que volvió a sellarse rápidamente por la diferencia de presión entre el interior y el exterior del avión, narró Benedetto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ya bajo control, el hombre retenido confesó que quería suicidarse. Con autorización, Benedetto revisó el teléfono del sujeto y halló mensajes recientes donde le pedían que no hiciera “nada malo”. El individuo, quien afirmó ser electricista proveniente de Neiva, fue identificado por las autoridades como Carlos Andrés Quiroga Quevedo.

A la izquierda, Carlos Andrés Quiroga Quevedo, quien intentó abrir las puertas del avión. A la derecha, Michele Carlo Benedetto Cinque, el exmilitar que detuvo al colombiano. FOTO: Cortesía de redes sociales

Al aterrizar en la ciudad alemana de Frankfurt, agentes de policía subieron a la aeronave, le retiraron las correas y se llevaron al sujeto custodiado hacia un hospital psiquiátrico. Ante la mirada de alivio de los presentes, Benedetto rechazó la etiqueta de héroe. “En ese momento era el deber”, concluyó. También le puede interesar: Él es Smit Machchhar, el piloto indio apuñalado en pleno vuelo que habló sobre la importancia de un médico a bordo Bloque de preguntas y respuestas