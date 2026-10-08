“Pensé que nos íbamos a morir”: exmilitar evitó que un hombre abriera puertas de un avión en pleno vuelo Bogotá-Frankfurt

Durante el reciente trayecto del vuelo LH543 de Lufthansa, que cubría la ruta entre Bogotá, Colombia, y Frankfurt, Alemania, el pánico se apoderó de la cabina cuando un viajero colombiano intentó abrir las puertas de la aeronave en pleno vuelo.
Y es que el viaje transatlántico que prometía ser idéntico a cualquier otro se transformó en una escena de angustia absoluta a 30.000 pies de altura, por lo que los pasajeros pensaron que “se iban a morir” en medio del suceso.
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