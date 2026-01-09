x

Exmagistrados le exigen a Benedetti retractarse por señalar a las cortes de formar parte de un “Estado fallido” y de ser “narcos”

Aseguraron que el ministro ofendió la “dignidad que representan en la institucionalidad” de las cortes y sus declaraciones “resultan calumniosas”.

  • Al ministro del Interior, Armando Benedetti, le cuestionan sus declaraciones sobre el supuesto “silencio” de los magistrados de las altas cortes frente a los anuncios de Estados Unidos de realizar en Colombia una operación similar a la que ejecutó en Venezuela. Foto: Colprensa/Redes Sociales.
El Colombiano
hace 8 horas
Exmagistrados del Consejo de Estado le reclamaron este jueves al ministro del Interior, Armando Benedetti, una retractación pública por los mensajes que publicó en X, en los que asoció a las altas cortes con el narcotráfico y habló de un “Estado fallido”, en medio de la controversia por la captura de Nicolás Maduro y el aumento de la tensión diplomática con Estados Unidos.

El documento se conoció después de que Benedetti publicara, el pasado 5 de enero, un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que cuestionó a los presidentes de las cortes por no pronunciarse frente a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una eventual operación militar en Colombia.

En ese mensaje, el ministro recriminó a los magistrados sobre su “silencio” ante una “amenaza de invasión militar”. También, los acusó de actuar con “cobardía”.

“Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”, escribió el ministro.

El comunicado

Este mensaje que compartieron más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado, muestra “total rechazo” ante las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Manifestamos nuestro total rechazo por considerarlas antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución”, se lee en el documento. “Las afirmaciones efectuadas por el Ministro, acusando a los presidentes de “las Cortes” de actuar “con cobardía y oposición al gobierno...”, así como de calificarlos de “narcos” y de sostener que estarían de acuerdo en que ellos, como miembros del Estado, no tienen legitimidad, carecen de veracidad, ofenden la dignidad que representan en la institucionalidad, resultan calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos”.

En su pronunciamiento, recordaron que “la razón de ser de la división del poder del Estado en tres ramas es evitar su concentración en una sola persona o institución”, así como garantizar el control político y jurídico entre las distintas ramas del poder público.

Ante esto, los exmagistrados exigieron al jefe de la cartera política una rectificación pública. “Le exigimos al señor Ministro que se retracte de sus opiniones calumniosas y que reconozca públicamente la plena vigencia de los principios democráticos”, así como “el respeto debido a la autonomía e independencia judicial”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a este comunicado diciendo que jamás se atrevería a faltarle el respeto a las Altas Cortes. “Siempre las he respetado. Nunca las he relacionado con los narcos. Lo que quise decir es que si una Corte cree que el Estado es fallido, como lo era en Venezuela, hacía parte entonces de ese Estado fallido”, escribió en un mensaje en su cuenta de X posteriormente a la publicación del comunicado de los exmagistrados.

