Exigen la liberación de cuatro militares que completan más de un mes secuestrados por las disidencias

Algunos de los soldados fueron raptados fuera de servicio mientras disfrutaban de permisos otorgados por sus superiores.

    Cuatros militares completaron más de un mes en cautiverio por las disidencias de alias Iván Mordisco. Fotos: AFP y Ejército Nacional
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

14 de octubre de 2025
bookmark

El Ejército Nacional ha exigido la liberación de cuatro soldados que llevan más de un mes privados de la libertad por las disidencias de alias Iván Mordisco.

A través de un mensaje en las redes sociales, las Fuerzas Militares pidieron que dejaran en libertad a los uniformados que fueron plagiados en los departamentos de Cauca y Nariño.

“Exigimos su liberación inmediata. Son soldados al servicio de Colombia, amparados por el DIH. Su vida e integridad son innegociables”, escribió el Ejército, agregando que “cada minuto de este vil cautiverio es un crimen más contra la nación”, publicó el Ejército en su cuenta de X.

Los cuatro militares que cumplen más de un mes en cautiverio son Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro que fueron secuestrados el 26 de agosto del 2025 en Nariño, Juan David Buitrón Caicedo que fue plagiado en la misma fecha, pero en el departamento del Cauca y Jamerson Adrián Guachetá Guachetá que está en cautiverio desde el 26 de julio del 2025.

De acuerdo con las autoridades, algunos militares cayeron en manos criminales mientras visitaban a sus familiares. Uno de esos casos fue el del soldado Guachetá, quien fue interceptado y obligado a bajar del vehículo en el que se transportaba en un día de permiso otorgado por sus superiores. Ruiz Toro y García Rodríguez fueron raptados en medio de un combate.

Aunque las disidencias de Iván Mordisco emitieron un comunicado hace cerca de un mes confirmando que tenían a estos miembros del Ejército en su poder, aún no se han obtenido pruebas de supervivencia de los uniformados.

Desde el Ministerio de Defensa se ha recordado que hay una recompensa por información que permita la captura de uno de los cabecillas de las disidencias. La oferta por alias Iván Mordisco es de 5.000 millones de pesos.

