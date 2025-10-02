Excomandante de la Armada en Urabá fue imputado porque supuestamente ayudó a unos narcos a escapar

Por su presunta participación en un acto de corrupción con traficantes de drogas, la Fiscalía le imputó cargos al excomandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°73, el vicealmirante (r) José Ricardo Hurtado Chacón.

En la audiencia de control de garantías, el ente acusador le endilgó los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Según el reporte de la entidad, el hecho en cuestión se desató el 29 de noviembre de 2015.

“Durante una operación de interdicción marítima realizada por unidades de la Armada

Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, en jurisdicción del Golfo de

Morrosquillo, fue detectada e interceptada una lancha tipo go fast que tenía como destino Centroamérica. En el procedimiento fueron incautados 530 kilogramos de cocaína y capturadas tres personas”, informó la Fiscalía este jueves.