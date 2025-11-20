Ex viceministra de Petro desmonta la versión oficial del bombardeo en Guaviare: “Fue desproporcionado”

La muerte de siete menores de edad, entre ellos una niña de once años según denuncias, en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de Iván Mordisco en el Guaviare, reabrió en pleno 2025 el debate sobre la incapacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados sin sacrificar principios humanitarios elementales.
Lejos de ofrecer claridad, el Gobierno quedó atrapado en versiones cruzadas. El país desconoce cómo una operación que debía ser precisa terminó matando a niños reclutados, sin que hasta ahora exista una sola explicación.