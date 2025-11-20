Vio la roja por reclamar y se perderá el clásico contra Nacional: ¿cuántas veces han expulsado a Alejandro Restrepo?

La primera fecha de los cuadrangulares finales dejó un golpe inesperado para el Deportivo Independiente Medellín: la expulsión de su técnico, Alejandro Restrepo, en plena noche barranquillera. El entrenador antioqueño vio la tarjeta roja tras protestar con vehemencia una supuesta falta sobre Baldomero Perlaza dentro del área, acción que no fue revisada por el VAR y que encendió su molestia. La jugada quedó en el aire, pero la sanción dejó una consecuencia inmediata: Restrepo no podrá estar en la línea en el clásico de la fecha 2 ante Atlético Nacional, uno de los partidos más determinantes del grupo.

Aunque la imagen del técnico reclamando con intensidad sorprendió a muchos, la realidad es que este tipo de episodios son poco frecuentes en su carrera. La expulsión frente a Junior representa apenas la tercera en sus 241 partidos dirigidos como profesional, una cifra que refuerza la idea de que normalmente es un estratega sereno, metódico y poco dado a los arrebatos.

La primera expulsión de Restrepo ocurrió el 15 de septiembre de 2022, cuando era técnico del Deportivo Pereira. Ese día, en un duelo frente al América de Cali, el entrenador vio la tarjeta roja luego de patear un balón sobre el final del partido, acción que fue interpretada como una conducta antideportiva. Aquel episodio quedó como una anécdota aislada en medio de un proceso que luego terminaría con un histórico título para el equipo matecaña.

La segunda, ya en el plano internacional, llegó el 18 de abril de 2024 mientras dirigía al Alianza Lima. En la fecha 12 del torneo peruano, Restrepo fue expulsado en un compromiso ante Sport Boys, un partido que también estuvo marcado por decisiones arbitrales polémicas y una tensión constante en el banquillo del equipo blanquiazul.