Vio la roja por reclamar y se perderá el clásico contra Nacional: ¿cuántas veces han expulsado a Alejandro Restrepo?

La primera fecha de los cuadrangulares finales dejó un golpe inesperado para el Deportivo Independiente Medellín: la expulsión de su técnico, Alejandro Restrepo, en plena noche barranquillera. El entrenador antioqueño vio la tarjeta roja tras protestar con vehemencia una supuesta falta sobre Baldomero Perlaza dentro del área, acción que no fue revisada por el VAR y que encendió su molestia. La jugada quedó en el aire, pero la sanción dejó una consecuencia inmediata: Restrepo no podrá estar en la línea en el clásico de la fecha 2 ante Atlético Nacional, uno de los partidos más determinantes del grupo.
