Vio la roja por reclamar y se perderá el clásico contra Nacional: ¿cuántas veces han expulsado a Alejandro Restrepo?

La expulsión de Alejandro Restrepo en el duelo ante Junior encendió la polémica y dejó al DIM sin su técnico para el clásico contra Nacional. Una protesta por un penal no revisado en el VAR terminó convirtiéndose en la tercera roja de su carrera.

  El técnico Alejandro Restrepo no podrá dirigir al DIM en el clásico frente a Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El técnico Alejandro Restrepo no podrá dirigir al DIM en el clásico frente a Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

20 de noviembre de 2025
bookmark

La primera fecha de los cuadrangulares finales dejó un golpe inesperado para el Deportivo Independiente Medellín: la expulsión de su técnico, Alejandro Restrepo, en plena noche barranquillera. El entrenador antioqueño vio la tarjeta roja tras protestar con vehemencia una supuesta falta sobre Baldomero Perlaza dentro del área, acción que no fue revisada por el VAR y que encendió su molestia. La jugada quedó en el aire, pero la sanción dejó una consecuencia inmediata: Restrepo no podrá estar en la línea en el clásico de la fecha 2 ante Atlético Nacional, uno de los partidos más determinantes del grupo.

Aunque la imagen del técnico reclamando con intensidad sorprendió a muchos, la realidad es que este tipo de episodios son poco frecuentes en su carrera. La expulsión frente a Junior representa apenas la tercera en sus 241 partidos dirigidos como profesional, una cifra que refuerza la idea de que normalmente es un estratega sereno, metódico y poco dado a los arrebatos.

La primera expulsión de Restrepo ocurrió el 15 de septiembre de 2022, cuando era técnico del Deportivo Pereira. Ese día, en un duelo frente al América de Cali, el entrenador vio la tarjeta roja luego de patear un balón sobre el final del partido, acción que fue interpretada como una conducta antideportiva. Aquel episodio quedó como una anécdota aislada en medio de un proceso que luego terminaría con un histórico título para el equipo matecaña.

La segunda, ya en el plano internacional, llegó el 18 de abril de 2024 mientras dirigía al Alianza Lima. En la fecha 12 del torneo peruano, Restrepo fue expulsado en un compromiso ante Sport Boys, un partido que también estuvo marcado por decisiones arbitrales polémicas y una tensión constante en el banquillo del equipo blanquiazul.

Ahora, con su tercera expulsión registrada en el duelo ante Junior, Restrepo enfrenta una situación incómoda: dirigir un clásico desde la distancia. Su ausencia en la zona técnica ante Nacional representa un desafío extra para un Medellín que necesita reaccionar rápidamente en unos cuadrangulares cortos, exigentes y sin margen para errores.

Lo sucedido en Barranquilla ratifica que incluso los entrenadores más calmados pueden perder la paciencia cuando sienten que una decisión arbitral altera el rumbo de un partido clave. Para Restrepo, la lección quedará marcada en el registro, pero el enfoque ya está en lo que viene: el reto de mantener al DIM competitivo aún sin estar al borde de la línea, en el momento donde más se necesita su liderazgo.

