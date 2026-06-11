Un grupo de eurodiputados rechaza la injerencia de Trump en las elecciones colombianas y reclama “el derecho a elegir libremente”

La carrera por la Casa de Nariño se ha ido apretando. Mientras Abelardo de La Espriella denuncia acoso judicial —tras las órdenes que le prohibieron utilizar la camiseta de la Selección Colombia y el lema de su campaña—, Iván Cepeda denuncia presuntos intentos de fraude electoral, autoatentados y señala a su contrincante de tener vínculos con estructuras criminales. Pero la tensión no se ha mantenido sólo en el ámbito nacional: varios países del mundo tienen los ojos sobre la álgida segunda vuelta. En medio de ese contexto, un grupo de eurodiputados solicitó a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior pronunciarse contra cualquier intento de interferencia en las elecciones presidenciales de Colombia. En el comunicado, los diputados se refirieron sobre todo a los mensajes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo al candidato de derecha, Abelardo de La Espriella. La petición fue consignada en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

En el documento, los parlamentarios calificaron como una “interferencia directa” en el proceso democrático colombiano las declaraciones del mandatario estadounidense a favor de De la Espriella.

La reacción se produjo después de que Trump publicara un nuevo mensaje en la red social Truth Social respaldando al candidato presidencial, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta. En su pronunciamiento, el presidente estadounidense elogió a De la Espriella y destacó su liderazgo, repitiendo el apoyo que ya había expresado tras la jornada electoral del pasado 21 de mayo.