Estudio revela que el 62% de los colombianos ve un debilitamiento del sistema democrático

Un nuevo estudio nacional titulado “Cuidar la Democracia” revela que el 62% de los colombianos considera que la democracia en el país se está debilitando. Este diagnóstico, que recolectó la percepción de ciudadanos en todo el territorio nacional, advierte sobre una creciente insatisfacción institucional en la antesala del ciclo electoral de 2026. La investigación —detrás de la que están las universidades Eafit, los Andes, Icesi, la Sabana, Autónoma de Bucaramanga, del Norte, Cesa, Javeriana de Bogotá, del Rosario, Tecnológica de Bolívar, Uniminuto, Sura, Comfama y Vélez Reyes+—, presenta un panorama de retos estructurales marcados por la desinformación y una alta exigencia ciudadana de transparencia.

A pesar del pesimismo sobre el estado del sistema, el informe destaca una cifra contundente: el 92% de los colombianos cree que votar hace la diferencia y que las elecciones tienen el poder de transformar la realidad del país. Esta confianza en el mecanismo electoral se traduce en una intención de participación activa, pues el 72% de los encuestados manifestó su decisión de votar en los próximos comicios. Para el 55% de ellos, la motivación principal es “la esperanza de un cambio”, mientras que un 38% lo hace por sentirlo como un “deber ciudadano”.

Sin embargo, este compromiso con las urnas convive con un profundo malestar respecto al presente. El 58% de la población se declara insatisfecha con el funcionamiento actual de la democracia en Colombia. Esta percepción no parece ser un rechazo al modelo democrático en sí, sino una crítica directa a sus resultados tangibles y a la conducta de los líderes políticos actuales.

Desinformación y falta de transparencia

Al identificar los mayores riesgos para el sistema, los ciudadanos señalaron amenazas específicas que erosionan la confianza pública. La información falsa o engañosa encabeza la lista, siendo identificada por el 60% de los encuestados como una “amenaza muy seria”. Le siguen la falta de transparencia electoral (56%), la desigualdad socioeconómica que limita la voz ciudadana (50%) y el desconocimiento general sobre el funcionamiento democrático (50%).

La desinformación tiene un impacto directo en las emociones de los electores. El estudio revela que las reacciones más frecuentes al leer o escuchar sobre líderes políticos son la decepción o tristeza (27%) y la indignación o rabia (21%). En este clima de desconfianza, los ciudadanos valoran la transparencia (42%) y el respeto a los límites constitucionales (34%) muy por encima de la afinidad ideológica, la cual solo es prioritaria para el 9%.

Ante la desconfianza en los actores tradicionales, la ciudadanía busca refugio en la educación y el conocimiento técnico. El 88% de los consultados asocia el buen funcionamiento de la democracia con sociedades más educadas. Existe, además, un llamado explícito para que la ciencia guíe la política pública: el 62% está de acuerdo con que los gobernantes deben consultar a las universidades y centros de pensamiento al diseñar soluciones, mientras que un 53% pide lo mismo respecto a expertos independientes.

Asimismo, el informe identifica a las instituciones educativas como los espacios primordiales para la formación cívica. El 40% de los encuestados considera que se aprende sobre democracia en el colegio o la universidad, superando al hogar (36%) y a los medios de comunicación tradicionales (28%).

Detalles de la muestra y alcance nacional

La solidez de estos hallazgos se sustenta en una metodología ejecutada por la firma Invamer, que realizó 1.700 encuestas personales en hogares de 81 municipios del país. El trabajo de campo, realizado entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, incluyó zonas urbanas y rurales de todos los niveles socioeconómicos, con un margen de error del ± 2.76% y un nivel de confianza del 95%.

La muestra se distribuyó en las principales regiones del país: Centro-Oriente y Bogotá: 544 encuestas, cubriendo también Boyacá (Tunja, Duitama), Cundinamarca (Soacha, Cajicá) y Santander (Bucaramanga, Barrancabermeja). Caribe: 384 encuestas en departamentos como Atlántico (Barranquilla), Bolívar (Cartagena), Córdoba (Montería) y Magdalena (Santa Marta). Eje Cafetero y Antioquia: 312 encuestas que incluyeron Medellín, Manizales y Pereira. Pacífico: 268 encuestas centradas en Cali, Popayán, Pasto y Buenaventura. Sur y Llanos: 192 encuestas en ciudades como Neiva, Ibagué y Villavicencio.