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¡Qué tesos! Estudiantes de la U. Nacional, sedes Medellín y Bogotá, ganaron importante premio internacional por sus habilidades en programación y bases de datos

Los universitarios alcanzaron el Second Prize en la categoría Computing de la Huawei ICT Competition 2026, en la que participaron más de 2.000 universidades de todo el mundo.

  • El grupo obtuvo el primer lugar en Colombia, el segundo en América Latina y finalmente el segundo puesto mundial en una de las competencias de tecnología más reconocidas a nivel internacional. FOTO: UNIVERSIDAD NACIONAL.
    El grupo obtuvo el primer lugar en Colombia, el segundo en América Latina y finalmente el segundo puesto mundial en una de las competencias de tecnología más reconocidas a nivel internacional. FOTO: UNIVERSIDAD NACIONAL.
El Colombiano
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hace 49 minutos
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Estudiantes de las sedes Medellín y Bogotá de la Universidad Nacional obtuvieron uno de los principales reconocimientos en la Huawei ICT Competition 2026, un certamen internacional de tecnologías de la información en el que participaron más de 220.000 estudiantes de más de 2.000 universidades de más de 100 países y regiones.

El equipo colombiano recibió el Second Prize en la categoría Computing, tras superar varias etapas de clasificación que comenzaron a nivel institucional y concluyeron con la final mundial realizada entre el 2 y el 5 de junio en Shenzhen, China.

Los representantes de la Universidad Nacional fueron Yulian Bedoya y Daniel Ossa, estudiantes de Ingeniería Mecánica de la sede Medellín, y Anderson Rosero, de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la sede Bogotá.

Durante la competencia también contaron con el acompañamiento de Marycielo Berrío, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Minas, quien participó como tutora del equipo en la fase final.

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La Huawei ICT Competition es una competencia anual orientada a estudiantes universitarios de todo el mundo para evaluar conocimientos y habilidades en tecnologías de la información y las comunicaciones.

En la modalidad Computing, en la que participó el equipo colombiano, las pruebas se enfocan en áreas como sistemas operativos, arquitectura de computadores, hardware y bases de datos.

Según explicó Yulian Bedoya en declaraciones entregadas por la Universidad Nacional, durante la fase final los participantes debían resolver retos prácticos a partir de grandes volúmenes de información.

“Nos daban retos y un repositorio de datos que teníamos que descargar. A partir de ahí debíamos montar toda la infraestructura tecnológica para que los servidores pudieran comunicarse entre sí. Por ejemplo, crear varias máquinas y lograr que supieran dónde estaba cada una y cómo intercambiar información”, señaló.

El recorrido hacia el reconocimiento mundial comenzó con una prueba interna en la Universidad Nacional, en la que los aspirantes respondieron 90 preguntas en una hora y media.

Posteriormente, el equipo obtuvo el primer lugar en Colombia durante la fase nacional, que reunió a estudiantes de distintas instituciones del país mediante un examen de 150 preguntas.

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Más adelante, en la ronda regional para América Latina, los universitarios enfrentaron ejercicios prácticos diseñados por Huawei para medir competencias en computación, redes y bases de datos.

Ese desempeño les permitió ocupar el segundo lugar de la región, únicamente por detrás de República Dominicana, y asegurar uno de los cuatro cupos latinoamericanos para la final mundial.

En China, los equipos clasificados afrontaron una prueba práctica de cerca de ocho horas continuas, en la que debían diseñar y configurar infraestructuras tecnológicas capaces de resolver problemas similares a los que enfrentan organizaciones que administran grandes sistemas informáticos.

Además de la competencia, los participantes asistieron a actividades académicas sobre inteligencia artificial, computación en la nube y transformación digital.

Tras obtener el segundo puesto mundial, Bedoya aseguró, en declaraciones recogidas por la Universidad Nacional, que el resultado demuestra que el equipo puede aspirar a un logro aún mayor.

“El hecho de que este año pudiéramos llegar hasta ese punto de la competencia e incluso obtener el segundo lugar nos demuestra a nosotros mismos que podemos hacerlo, y por qué no, participar el próximo año y ganar el primer lugar”, afirmó.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo lograron los estudiantes de la Universidad Nacional llegar a la final mundial de la Huawei ICT Competition?
El equipo superó fases institucionales, nacionales y regionales en América Latina. Luego clasificó a la final mundial en China, donde resolvió pruebas prácticas sobre infraestructura tecnológica, sistemas operativos, bases de datos y computación.
¿Quiénes fueron los estudiantes de la Universidad Nacional que ganaron un premio en la Huawei ICT Competition 2026?
El equipo estuvo integrado por Yulian Bedoya y Daniel Ossa, estudiantes de Ingeniería Mecánica de la sede Medellín, y Anderson Rosero, estudiante de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la sede Bogotá. En la final mundial contaron con el acompañamiento de Marycielo Berrío como tutora del equipo.

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