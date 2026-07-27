¡Qué tesos! Estudiantes de la U. Nacional, sedes Medellín y Bogotá, ganaron importante premio internacional por sus habilidades en programación y bases de datos

Estudiantes de las sedes Medellín y Bogotá de la Universidad Nacional obtuvieron uno de los principales reconocimientos en la Huawei ICT Competition 2026, un certamen internacional de tecnologías de la información en el que participaron más de 220.000 estudiantes de más de 2.000 universidades de más de 100 países y regiones.
El equipo colombiano recibió el Second Prize en la categoría Computing, tras superar varias etapas de clasificación que comenzaron a nivel institucional y concluyeron con la final mundial realizada entre el 2 y el 5 de junio en Shenzhen, China.