Estudiante de la Universidad Externado murió atropellada por un Transmilenio al, presuntamente, intentar colarse

Aquella estación conecta con otra estación llamada Universidades. Entre ambas reciben cientos de personas, estudiantes de universidades como Los Andes, Rosario, La Gran Colombia, Externado, el Sena, la Universidad Distrital, la CUN, la Tadeo Lozano y más.

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del Sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular”, dijeron en un comunicado.

Jhoana Katerine Agreda Jamioy tenía apenas 21 años. Estudiaba Antropología en la Universidad Externado de Colombia y en la noche del 10 de marzo procedía a devolverse a su casa. Esa misma noche murió. Todo ocurrió en la estación Las Aguas, ubicada en el centro de Bogotá. Según un comunicado de TransMilenio, la joven habría sido arrollada por un articulado mientras ella intentaba ingresar irregularmente al sistema de transporte.

Agreda era una de esas cientas. Pertenecía al pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo y llegó a la Universidad Externado gracias al programa educativo Atenea, que brinda soporte económico y académico para que jóvenes con buen promedio en el colegio puedan acceder a un programa de pregrado.

Sobre la muerte, TransMilenio aseguró que apenas sucedió el accidente, activaron todos los protocolos de atención en salud; sin embargo, seguirán atentos “a cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes” para esclarecer los hechos.

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En entrevista con La FM, el padre de la joven decidió hablar. “Hay muchas versiones de las cuales verdaderamente no sé realmente qué pasó”, dijo y añadió: “Mientras no se aclara exactamente qué es lo ocurrido, no podemos culpar ni decir quién tiene la culpa”.

Según el hombre, hay “versiones” sobre el accidente y no se pronunciarán profundamente hasta que las autoridades no esclarezcan la situación.

La Universidad Externado lamentó lo sucedido y extendió su apoyo a los familiares y amigos de la joven.

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