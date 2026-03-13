Estudiante de la Universidad Externado murió atropellada por un Transmilenio al, presuntamente, intentar colarse

Jhoana Katerine Agreda Jamioy tenía apenas 21 años. Estudiaba Antropología en la Universidad Externado de Colombia y en la noche del 10 de marzo procedía a devolverse a su casa. Esa misma noche murió. Todo ocurrió en la estación Las Aguas, ubicada en el centro de Bogotá. Según un comunicado de TransMilenio, la joven habría sido arrollada por un articulado mientras ella intentaba ingresar irregularmente al sistema de transporte.
“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del Sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular”, dijeron en un comunicado.
Aquella estación conecta con otra estación llamada Universidades. Entre ambas reciben cientos de personas, estudiantes de universidades como Los Andes, Rosario, La Gran Colombia, Externado, el Sena, la Universidad Distrital, la CUN, la Tadeo Lozano y más.