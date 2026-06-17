Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a nueve municipios del Atlántico

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para nueve municipios del departamento del Atlántico debido al incremento de hechos violentos asociados a grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en esa región del Caribe colombiano.
La representación diplomática recomendó a sus ciudadanos no viajar a los municipios de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande, donde, según indicó, se ha registrado un aumento significativo de homicidios selectivos, extorsiones y otros delitos violentos.
La medida también incluye el retiro preventivo de algunos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que se encontraban en estas localidades. “Por precaución, algunos empleados del Gobierno estadounidense han sido retirados de esta área”, señaló la embajada en un comunicado difundido este 16 de junio.