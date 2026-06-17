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Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a nueve municipios del Atlántico

La medida incluye una recomendación para que sus ciudadanos eviten viajar a estas localidades.

  • La alerta de seguridad emitida por Estados Unidos incluye nueve municipios del Atlántico, donde las autoridades han reportado un aumento de la violencia asociada a grupos armados ilegales y organizaciones criminales. FOTO: Gobernación del Altántico, Magnific.
    La alerta de seguridad emitida por Estados Unidos incluye nueve municipios del Atlántico, donde las autoridades han reportado un aumento de la violencia asociada a grupos armados ilegales y organizaciones criminales. FOTO: Gobernación del Altántico, Magnific.
  • Mapa del departamento del Atlántico. FOTO: Gobernación del Atlántico.
    Mapa del departamento del Atlántico. FOTO: Gobernación del Atlántico.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para nueve municipios del departamento del Atlántico debido al incremento de hechos violentos asociados a grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en esa región del Caribe colombiano.

La representación diplomática recomendó a sus ciudadanos no viajar a los municipios de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande, donde, según indicó, se ha registrado un aumento significativo de homicidios selectivos, extorsiones y otros delitos violentos.

La medida también incluye el retiro preventivo de algunos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que se encontraban en estas localidades. “Por precaución, algunos empleados del Gobierno estadounidense han sido retirados de esta área”, señaló la embajada en un comunicado difundido este 16 de junio.

Además de recomendar evitar desplazamientos hacia estos municipios, las autoridades estadounidenses instaron a sus ciudadanos a mantenerse alerta, vigilar constantemente su entorno, especialmente en carreteras principales, evitar exhibir objetos de valor y no oponer resistencia en caso de ser víctimas de un robo.

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La advertencia coincide con reportes del Ministerio de Defensa colombiano sobre la presencia y actividad de diferentes estructuras armadas ilegales en el departamento del Atlántico.

Entre ellas figura el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización que actualmente participa en un proceso de paz con el Gobierno nacional, pero que continúa teniendo presencia en municipios como Polonuevo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Malambo, Baranoa y Galapa. A este grupo se le atribuyen actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios y desapariciones forzadas.

Mapa del departamento del Atlántico. FOTO: Gobernación del Atlántico.
Mapa del departamento del Atlántico. FOTO: Gobernación del Atlántico.

Las autoridades también han reportado operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del denominado Bloque del Atlántico Néstor Che Guevara. Esta estructura tendría influencia en municipios como Santo Tomás, Palmar de Varela, Sabanagrande, Malambo y Baranoa.

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A la compleja situación de seguridad se suman otras organizaciones criminales como Los Costeños, Los Pepes y Los Rastrojos Costeños, además de redes delincuenciales asociadas a grupos transnacionales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de los Balcanes y Los Meleán, que tendrían presencia en distintos sectores urbanos del departamento.

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La Embajada recordó que los viajeros pueden consultar información actualizada sobre seguridad en Colombia a través de los canales oficiales del Departamento de Estado y recomendó seguir de cerca las noticias locales para conocer cualquier cambio en las condiciones de orden público en la región.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los nueve municipios del Atlántico a los que Estados Unidos recomienda no viajar?
La Embajada de Estados Unidos recomendó evitar viajes a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande debido al aumento de hechos violentos relacionados con grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para municipios del Atlántico?
La alerta fue emitida por el incremento de homicidios selectivos, extorsiones y otros delitos violentos registrados en varias localidades del departamento del Atlántico, donde operan diferentes estructuras criminales.
¿Qué les recomendó Estados Unidos a sus ciudadanos en el Atlántico colombiano?
La Embajada pidió evitar desplazamientos a los municipios señalados, mantenerse alerta, vigilar el entorno, evitar exhibir objetos de valor y no oponer resistencia en caso de robo.

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